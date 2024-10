Alan Wake 2: Lake House DLC kommt mit Anniversary-Update

Remedy Entertainment und Epic Games freuen sich, die Veröffentlichung von The Lake House, der zweiten Erweiterung für Alan Wake 2, bekannt zu geben, die am 22. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Epic Games Store erscheinen wird.

In „Das Haus am See“ werden die Spieler die Geheimnisse einer mysteriösen Einrichtung des Federal Bureau of Control (FBC) an den Ufern des Cauldron Lake aufdecken, wo ein katastrophales Ereignis den Schleier zwischen der Realität und dem Dunklen Ort zerrissen hat.

Als FBC-Agentin Kiran Estevez (gespielt von Janina Gavankar) erkundet ihr die verdrehten Tiefen des Lake House, einem Ort, an dem paranatürliche Forschungen auf schreckliche Weise schiefgelaufen sind.

Diese Erweiterung bietet eine fesselnde Survival-Horror-Erfahrung, die sich parallel zum Hauptspiel entwickelt. Bei der Erkundung der verwinkelten Korridore und Unterebenen der Einrichtung trefft ihr auf „The Painted“, schreckliche Wesen, die aus der Kollision zwischen dem Dunklen Ort und dem Pazifischen Nordwesten entstanden sind.

Um die Spannung zu erhöhen, enthält die Erweiterung „The Lake House“ einen neuen Song von Poe (6 Deep Breaths) und einen End-of-Chapter-Track von Komponist Petri Alanko mit Amelia Jones (End of an Era).

Zusammen mit der Erweiterung kehrt auch das klassische Alan Wake-Outfit aus dem Originalspiel als Teil der Alan Wake 2 Deluxe Edition zurück.

Physische Deluxe-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X werden ebenfalls am 22. Oktober veröffentlicht und enthalten ein Wendecover mit exklusivem Artwork und einen digitalen Download-Code für Alan Wake Remastered.

Ein kostenloses Anniversary Update wird am selben Tag veröffentlicht und ist für alle Besitzer von Alan Wake 2 verfügbar. Das Update beinhaltet einen Assist-Modus, der Features wie Unsterblichkeit und unbegrenzte Ressourcen bietet, um das Spielerlebnis für alle Spieler aller Spielstärken zugänglicher zu machen. Das Update bietet außerdem eine Reihe von gewünschten Zugänglichkeitsoptionen, wie z. B. das Umschalten von Sprints, Motion Goal für PlayStation 5 und mehr.

Für diejenigen, die ihre Erfahrung erweitern möchten, ist The Lake House im Alan Wake 2 Expansion Pass enthalten, der auch die zuvor veröffentlichte Erweiterung Night Springs enthält. Der Expansion Pass ist in der Deluxe und Collector’s Edition enthalten und als digitales Deluxe Upgrade für Spieler der Standard Edition erhältlich.