Alan Wake 2: Lieber Horror-Atmosphäre statt Jump Scares

Autor:, in / Alan Wake 2

Bereits jetzt ist erkennbar, dass Remedy Entertainment mit Alan Wake 2 neue Wege gehen möchte. Zum einen gibt es zwei spielbare Charaktere, zwischen denen ihr wechseln dürft, zum anderen möchte man das Gefühl für Horror etwas mehr verschieben.

Der Weg in Richtung Survival-Horror, weg vom mit Action beladenen Vorgänger des Spiels, ist ein essenzieller Schritt zum Überbringen der Horror-Stimmung in Alan Wake 2. In einem Interview gegenüber Eurogamer erklärten Creative Director Sam Lake und Director Kyle Rowley, wie sehr der moderne Horror aus Filmen den Stil von Alan Wake 2 beeinflusst hat, sowie woher die Inspirationen kommen.

Sam Lake sagte: „Es fühlt sich definitiv so an, als ob Horror populärer ist, und es gibt neuen, großartigen Horror, der auf verschiedene Medien stößt – früher war es eine Nischensache, jetzt wird es von einem breiteren Publikum angenommen.“

Der Schritt zum Psycho-Horror sei für ihn „sehr befreiend, an dieser Front, zu wissen, dass wir uns nicht zurückhalten müssen, dass wir ehrlich zur Geschichte sein und so weit in den Horror gehen können, wie es die Geschichte für nötig hält.“

Als Vorlage sowie Inspiration der aktuellen Horror-Szene konzentrierte man sich gezielt auf den Stil des Psycho-Horrors, um weniger Jump Scares- oder Gore-Momente zu nutzen. Das Ziel ist, den Spieler auf eine viel tiefere Art als nur einen Schreckmoment oder eine brutale Darstellung zu gruseln.

„Stilistisch, wenn man sich moderne und klassische Arthouse-Horrorfilme ansieht, wie neuere Sachen wie Hereditary oder Midsommar oder andere Dinge wie diese – diese Idee, sie zu stilisieren und sich mehr auf Atmosphäre und Schrecken zu stützen als, weißt du, Gore oder Jump Scares. Wir haben uns mit dem Original von Alan Wake immer von den Werken vonTwin Peaks und David Lynch inspirieren lassen – das ist natürlich immer noch da, aber wir erweitern nur unsere Inspirationen für dieses Spiel.“ Roley fügte hinzu: „Vor allem diese Horrorfilme sind aus der Horrorperspektive interessant, weil sie es nicht sind – sie sind selbst eher ‚Horrorgeschichten‘. Es geht mehr um das Drama und die Charaktere und die Dinge, die sie durchmachen, und ihre Beziehungen und wie sie sich im Laufe der Geschichte verändern.“ Weiter führte Lage abschließend aus: „Ich denke, weil wir eine erzählerische Erfahrung machen, konzentrieren wir uns auf einen Horror von Sekunde zu Sekunde, die Atmosphäre und die Art und Weise, wie wir Spannung aufbauen. Aber es ist auch die übergreifende Erzählung, die aus der Horrorperspektive und der Reise, die diese Charaktere durchmachen, wichtig ist. Ich denke, moderne Horrorfilme – machen das sehr gut.“

Alan Wake 2 wird dabei nicht die komplette Erfahrung eines Mittsommer aufnehmen, welcher vollgepackt mit sozialen Spiegelungen wie ebenso abschließend einer Gesellschaftskritik ist. Viel mehr möchte man sich an den erzählerischen Stilmitteln bedienen, die die Darstellung des Horrors subtiler angehen als in einem Jump Scare Moment.

Sam Lake sagte dazu:“Ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht, einen Punkt zu machen.“

Alan Wake 2 wird in digitaler Form für PC im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Vorbestellungen für Alan Wake 2 sind ab sofort möglich. Die Veröffentlichung ist für den 17. Oktober 2023 geplant.