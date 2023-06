Alan Wake 2: Limitierte Thermoskanne angekündigt

Heute kündigt Remedy Entertainment eine Partnerschaft mit Airam an. Die beiden finnischen Unternehmen bringen eine Thermoskanne im Oh Deer Diner-Design zum Release von Alan Wake 2 auf den Markt.

Airam ist für seine klassische rote Thermoskanne bekannt, die zum Alltag der Finnen gehört. Durch die Zusammenarbeit haben sie nun die Oh Deer Diner-Thermoskanne entworfen, die dem Vorgänger Alan Wake entsprungen ist.

Remedys Communications Director Thomas Puha sagte dazu: „Die Thermosflasche ist zu einem berüchtigten kleinen Detail geworden, das in der Alan Wake-Spielergemeinde Kultstatus erreicht hat. Die Fans erinnern sich noch an den Erfolg im Originalspiel, den man erhielt, wenn man 100 versteckte Thermosflaschen fand. In der Fortsetzung spielt die Thermosflasche eine deutlich wichtigere Rolle. Das hat uns auf die Idee gebracht, eine authentische Oh Deer Diner Thermoskanne für unsere Fans zu kreieren.“

„Bei Remedy legen wir großen Wert auf finnisches Design, wofür auch die ikonische Thermosflasche von Airam steht, daher lag diese Zusammenarbeit für uns auf der Hand.“