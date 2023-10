Alan Wake 2: Musik erreicht die nächste Stufe

In den bisherigen Produktionen von Remedy Entertainment war die Musik hochwertig und ein wichtiger Bestandteil. Auch im neuen Survival-Horrorspiel Alan Wake 2 ist das der Fall.

Über die Musik im Nachfolger von Alan Wake aus dem Jahr 2010, sprach jetzt Game Director Kyle Rowley. Dieser antwortete im Interview mit MP1st auf die Frage, wie man die Musik im Vergleich zum ersten Teil angegangen ist, wie folgt:

„Ich denke, dass die Musik in allen Spielen von Remedy eine wichtige Rolle gespielt hat. In Alan Wake 1 hatten wir Sequenzen am Ende der Episode, die mit lizenzierter Musik unterlegt waren. Das Gleiche gilt für Quantum Break. In Control hatten wir natürlich das Ashtray Labyrinth, und wir haben versucht, Musik auf interessante Art und Weise zu nutzen, die nicht nur aus Musik besteht. Wir versuchen, eine emotionale Reaktion zu erzeugen, und das ist bei Alan Wake 2 definitiv der Fall. Wir reden nicht zu viel darüber, was wir für die Spieler in Bezug auf die Musik in diesem Spiel auf Lager haben, aber es gibt coole Sachen. Ich würde sagen, wir haben es auf die nächste Stufe gebracht.“