Alan Wake 2: Offizieller Gameplay-Trailer mit FBI-Agentin Saga

Remedy Entertainment und Epic Games haben einen brandneuen Gameplay-Trailer enthüllt und angekündigt, dass Alan Wake 2, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des preisgekrönten Psychothrillers des Studios, am 17. Oktober erscheinen wird.

Alan Wake 2 wird in digitaler Form für PC im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Vorbestellungen für Alan Wake 2 sind ab sofort möglich.

Schaltet mit der Alan Wake 2 Deluxe Edition exklusive Inhalte frei:

Der Trailer stellt Saga Anderson (gespielt von Melanie Liburd) vor, eine erfahrene FBI-Agentin mit dem Ruf, unmögliche Fälle zu lösen, die in der Kleinstadt Bright Falls im pazifischen Nordwesten Morde untersuchen soll.

Andersons Fall entwickelt sich zu einem Albtraum, als sie Seiten einer Horrorgeschichte entdeckt, die wahr zu werden beginnt, und sich die Frage stellt, wie diese mit dem vermissten Schriftsteller Alan Wake zusammenhängen könnte, dessen eigene dunkle Geschichte auf unheimliche Weise ihre eigene widerspiegelt.

„Alan Wake 2 ist eine intensive Geschichte und ein vielschichtiges Mysterium, das die Spieler auf zwei verstörende Reisen mitnimmt, die parallel verlaufen und sich auf seltsame und unerwartete Weise widerspiegeln“, so Sam Lake, Creative Director und Lead Writer von Alan Wake 2. „Die Ermittlungen der FBI-Agentin Saga Anderson, die neu in der Welt von Alan Wake ist, bieten den Spielern einen einzigartigen Einblick in dieses Survival-Horror-Erlebnis.“