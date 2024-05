Alan Wake 2: Offizieller Soundtrack ab sofort erhältlich

Remedy Entertainment, Epic Games und Laced Records freuen sich, die Veröffentlichung von Alan Wake 2: The Original Soundtrack bekannt zu geben, der ab heute, dem 14. Mai auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und anderen großen Musikdiensten erhältlich ist.

Der offizielle Soundtrack nimmt die Spieler mit auf eine akustische Reise, die das fesselnde Mysterium und die fesselnde Welt von Alan Wake 2 widerspiegelt, und fällt mit dem 14-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung des Originalspiels Alan Wake zusammen.

Der Soundtrack, der sorgfältig zusammengestellt wurde, um das fesselnde Spielerlebnis zu ergänzen, besteht aus 35 Tracks, die die Emotionen, die Spannung und das Geheimnis der Spielgeschichte perfekt einfangen.

Von den eindringlichen Melodien, die die introspektiven Momente des Spiels untermalen, bis hin zu den erschreckenden, intensiven Abschnitten, hat der Komponist und Musiker Petri Alanko ein musikalisches Meisterwerk geschaffen, das so unvergesslich ist wie das Spiel selbst.

„Die Arbeit an Alan Wake 2 war wie ein Nachhausekommen, vergleichbar mit einem Treffen mit alten Freunden nach so vielen Jahren, bei dem man feststellte, dass sich alles ein wenig verändert hatte – und dieses sehnsüchtige Gefühl hatte seinen Platz in den Bausteinen des Soundtracks von Alan Wake 2“, sagt Alanko, der vor 14 Jahren auch den ursprünglichen Alan Wake-Soundtrack komponierte.

„Aus der Sicht des Komponisten hat der Soundtrack keinen Füllstoff, wobei jedes musikalische Stichwort eine bestimmte Abfolge von Ereignissen unterstreicht, die die Fans auf dem Bildschirm erlebt haben. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt Ihnen genauso gut wie mir, und glauben Sie mir, ich habe mir den Soundtrack genau überlegt. Für mich sollte es funktionieren, egal ob es sich um einen Filmsoundtrack oder einen Videospielsoundtrack handelt.“