Alan Wake 2: PlayStation 5 Pro und Xbox Series X Grafikvergleich

Die PlayStation 5 Pro ist schon in freier Wildbahn unterwegs, auch wenn die Mid-Season-Konsole von SONY erst offiziell am Freitag seine Markteinführung feiert.

Was die PlayStation 5 Pro gegenüber seiner Standardvariante bzw. der Xbox Series X besser macht, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich an zahlreichen Vergleichen noch miterleben dürfen.

Heute zeigen wir euch einen Grafikvergleich zwischen PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 und Xbox Series X anhand von Alan Wake 2. Das Horrorspiel hat bereits ein PS5-Pro Upgrade erhalten.

Laut dem Video von ElAnalistaDeBits wurden diese Angaben für die beiden Modi auf den Konsolen ermittelt:

Xbox Series X:

Modus Qualität: 1270p bei 30fps (1440p-Ausgabe)

Modus Leistung: 847p bei 60fps (1440p-Ausgabe)

PlayStation 5:

Modus Qualität: 1270p bei 30fps (1440p-Ausgabe)

Modus Leistung: 847p bei 60fps (1440p-Ausgabe)

PlayStation 5 Pro:

Modus Qualität: 1224p bei 30fps + Ray Tracing (2160p-Ausgabe)

Leistungsmodus: 864p/60fps (2160p-Ausgabe)

Von den neuen bzw. besseren PS5-Funktionen profitiert Alan Wake 2 dem Video zufolge, insbesondere beim Raytracing. So sind Reflexionen auf undurchsichtigen und transparenten Oberflächen zu sehen.

Im Vergleich mit den anderen Konsolen punktet die PS5-Pro im Modus Qualität durch bessere Schatten sowie einer volumetrischen Beleuchtung und Nebel.

Immer noch etwas schwach ist hingegen die Schattenfilterung. Bei mittlerer bzw. langer Entfernung führt das zu einer schlechten Qualität.

Beim Modus Performance wurde eine ähnliche Leistung bei den Grafikeinstellungen ermittelt, wie auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X.

Im Bereich Framerate wird im Modus Qualität eine stabile Rate bescheinigt. Im Modus Performance gibt es hingegen einige instabile Bereiche.

Die PlayStation 5 Pro verwendet Pro PSSR zur Skalierung der Auflösung. Diese ist meisten auch besser als die bei Xbox Series X und PlayStation 5 verwendete FSR 2, verursacht aber einige Artefakte mehr in einigen Bereichen.