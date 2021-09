Alan Wake 2: Remedy arbeitet angeblich an Fortsetzung

Jeff Grubb von GamesBeat, der früher gemachte Äußerungen wiederholt und behauptet, dass Remedy grünes Licht für eine vollständige Fortsetzung des für den 5. Oktober 2021 angekündigten Alan Wake Remastered gegeben hat.

Möglicherweise wird diese Behauptung durch eine Aussage untermauert, die schon im März 2020 gemacht wurde. Darin hieß es, dass die beiden Spiele des Publishing-Deals zwischen Remedy und Epic ein „AAA-Multiplattform-Spiel“ und ein zweites „kleineres“ Projekt sein werden, das in der gleichen Franchise spielt.

Jeff Grubb sagte während eines Giant Bomb-Streams: „Sie planen eine Alan Wake-Fortsetzung. Das ist etwas, worüber ich schon einmal gesprochen habe… sie arbeiten mit Epic Games an der Produktion von Alan Wake 2, oder zumindest ist es in der Planungsphase. Wird daraus also etwas Konkretes und Reales? Ich bin zuversichtlich. Ich denke schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es entgleisen wird.“

Remedy erwarb im Juli 2019 die Veröffentlichungsrechte an Alan Wake, das 2010 für Xbox 360 entwickelt wurde, vom ursprünglichen Publisher Microsoft. Creative Director Sam Lake, verriet daraufhin, dass er Ambitionen für eine Alan-Wake-Fortsetzung hat.

„Ich will es machen. Es ist eine seltsame Sache. An diesem Punkt ist so viel Zeit vergangen. Ich habe das Gefühl, dass die Messlatte in mancher Hinsicht höher liegt. Es muss richtig gemacht werden, wenn es jemals gemacht wird.“