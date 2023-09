Alan Wake 2: Schriftsteller trifft Alex Casey in neuem Gameplay

In etwas mehr als fünf Wochen wird der Nachfolger zu Alan Wake für Xbox Series X|S erscheinen. Dann werden Spieler erneut den gleichnamigen Schriftsteller steuern können und darüber hinaus auch die FBI-Agentin Saga Anderson.

Neue Eindrücke aus dem Survival-Horrorspiel gibt es jetzt in einem frischen Gameplay-Video der Kollegen von IGN.

Das RTX-Video in 4K nimmt euch mit zu „The Dark Place“, der albtraumhaften Version von New York, in dem der Protagonist gefangen ist. In den dunklen Straßen trifft er auf einen ihm sehr bekannten Charakter: die von ihm geschaffene Figur Alex Casey.

Alan Wake 2 ist ab dem 27. Oktober für Xbox Series X|S erhältlich.