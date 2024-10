Alan Wake 2: The Lake House und Anniversary-Update live

Remedy Entertainment und Epic Games freuen sich, die Veröffentlichung von The Lake House, der zweiten Erweiterung für Alan Wake 2, bekannt zu geben, die ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Epic Games Store erhältlich ist.

Heute erscheint außerdem die Physical Deluxe Edition von Alan Wake 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X. Diese Edition hat ein Wendecover mit exklusivem Artwork und enthält einen digitalen Download-Code für Alan Wake Remastered, das klassische Alan Wake-Outfit und einen Erweiterungspass, der Zugang zu den Erweiterungen Night Springs und The Lake House gewährt.

Mit der Veröffentlichung von The Lake House erhalten alle Besitzer von Alan Wake 2 das kostenlose Anniversary Update, das Verbesserungen der Spielqualität und neue Gameplay-Assist-Optionen enthält, mit denen die Spieler das Spiel nach ihren Wünschen gestalten können.

Zu diesen Optionen gehören Funktionen wie das automatische Abschließen von Quick-Time-Events, One-Shot-Kills, unendliche Munition und unendlich viele Taschenlampenbatterien,

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen können sich PlayStation- und PC-Spieler über neue Funktionen für den DualSense-Controller freuen, wie z. B. die Gyro-Zielsteuerung (Bewegungssteuerung).

Das Update ermöglicht es den Spielern außerdem, die horizontale und vertikale Empfindlichkeit einzustellen, den Gyro-Raum anzupassen und ihre bevorzugte Nick-, Gier- und Rollrichtung zu wählen.

Außerdem unterstützt Alan Wake 2 mit diesem Update nun die PlayStation 5 Pro mit verbesserten Performance- und Qualitätsmodi. Beide Modi profitieren von verbesserter Grafik und Bildqualität, wobei der Qualitätsmodus als brandneues Feature Raytracing erhält.

In The Lake House decken die Spieler die Geheimnisse einer mysteriösen Einrichtung des Federal Bureau of Control (FBC) am Ufer des Cauldron Lake auf, wo ein katastrophales Ereignis den Schleier zwischen unserer Realität und dem Dunklen Ort zerrissen hat.

Als FBC-Agentin Kiran Estevez (gespielt von Janina Gavankar) erkundet ihr die verdrehten Tiefen des Lake House, einem Ort, an dem paranatürliche Forschungen auf schreckliche Weise schiefgegangen sind.