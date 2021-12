Alan Wake 2: Third-Person bestätigt, Ilkka Villi und Matthew Porretta wieder dabei

Bei den Fans und auch bei uns in der Redaktion war die Freude über die Ankündigung von Alan Wake 2 groß.

Bei den diesjährigen Game Awards präsentierte Remedy einen Trailer zum nächsten Teil mit dem schlaflosen Schriftsteller.

Bevor der Entwickler sich zurückzieht, um am Spiel weiterzuarbeiten, klärte Sam Lake auf Twitter darüber auf, dass es sich bei Alan Wake 2 um ein Third-Person-Spiel handelt.

Außerdem kehren sowohl Ilkka Villi als auch Matthew Porretta in ihre Rollen zurück. Während Villi physisch und optisch erneut die Rolle von Alan Wake verkörpert, wird Porretta dem Schriftsteller wieder seine Stimme leihen.

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ❤️🔥🔦. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE

— Sam Lake (@SamLakeRMD) December 14, 2021