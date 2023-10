Alan Wake 2: Um diese Uhrzeit startet das Horror-Abenteuer

Am 27. Oktober erscheint Remdys lang erwartetes Horrorspiel Alan Wake 2. Über 13 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils dürfen Spieler diesmal in die Haut des altbekannten Schriftstellers Alan Wake sowie der neu hinzugekommenen FBI-Profilerin Saga Anderson schlüpfen, um den mysteriösen Vorgängen in Bright Falls auf die Spur zu kommen.

Ab welcher Uhrzeit das Survival-Horror-Abenteuer in den verschiedenen Regionen der Welt in Angriff genommen werden kann, verrät eine von Remedy neu veröffentlichte Grafik. In Deutschland kann am 27. Oktober ab 06:00 Uhr morgens gespielt werden.

Startzeiten Alan Wake 2:

Los Angeles – 26. Oktober, 21:00 Uhr

New York – 27. Oktober, 00:00 Uhr

Sao Paulo – 27. Oktober, 01:00 Uhr

London – 27. Oktober, 05:00 Uhr

Berlin – 27. Oktober, 06:00 Uhr

Helsinki – 27. Oktober, 07:00 Uhr

Tokio – 27. Oktober, 13:00 Uhr

Sydney – 27. Oktober, 15:00 Uhr

Auckland – 27. Oktober, 17:00 Uhr