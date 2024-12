Alan Wake 2: Update bringt PS5 Pro PSSR-Deaktivierung

Nach dem Alan Wake 2 PS5 Pro-Update gab es zahlreiche Beschwerden von Spielern, dass das Spiel nicht mehr die grafische Qualität wie auf der PlayStation 5 erreicht. Auch, dass das Ausgangsmaterial nur mit 864p läuft, hat viele PlayStation 5 Pro-Käufer negativ überrascht.

Jetzt hat sich Remedy noch einmal hingesetzt und ein Update für Alan Wake 2 veröffentlicht, damit Spieler den PSSR-Modus deaktivieren können. Ebenso gibt es einen „Blanaced“-Modus mit 120Hz, wenn euer Display das unterstützt. Die vollständigen Patch-Notes gibt es hier:

PlayStation 5 (1.200.007)

Xbox Series (1.2.0.7)

PC (1.2.7)

Improvements and additions

[PS5 Pro] Added a new “Balanced” graphics mode. This mode requires compatible displays that can achieve a 120Hz refresh rate . The Balanced mode combines PS5 Pro Quality mode settings including raytracing with Performance mode resolution. This mode targets 40fps.

[PS5 Pro] Slightly adjusted visual settings of the Performance mode to achieve a more consistent framerate.

[PS5 Pro] Quality and Balanced mode: Adjusted Raytracing settings to achieve a less noisy image.