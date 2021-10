Alan Wake Remastered: Easter Egg zu Control entdeckt

Remedy hat bereits bestätigt, dass Alan Wake, Quantum Break und Control im selben Universum spielen, was informierten Spielern auffällt, die bei der Erkundung von Control über Hinweise auf Alan Wake stolpern.

Die Welt von Alan Wake wird in Control mehrfach direkt und indirekt erwähnt. Als Beispiel erscheinen Wakes Missgeschicke in Bright Falls in den Akten des Federal Bureau of Control als „Altered World Events“. Communications Director bei Remedy, Thomas Puha, deutete bereits vor einigen Wochen an, dass in Alan Wake Remastered Ergänzungen zur Geschichte aus diesem Universum zu finden seien.

Ab hier verwenden wir unsere berühmte Spoiler-Schranke, um keinem Spieler den Spaß an Alan Wake Remastered zu nehmen!

Stevivor findet in Kapitel 2 von Alan Wake Remastered das (erste) Control Easter Egg. Während des Besuchs im Büro von Sheriff Sarah Breaker werden die Spieler feststellen, dass sich die Kamera auf eine Art und Weise verhält, wie es in der Xbox 360-Version nicht der Fall war: Sie schwenkt heraus, um einen näheren Blick auf einen Umschlag hinter dem Schreibtisch des Sheriffs zu werfen.

Sheriff Frank Breaker, Sarahs Vater, ist die Person, an die der Brief gerichtet ist. Der Brief selbst wurde vom Federal Bureau of Control von William Kirklund verschickt – dem Leiter der Ermittlungen des Bureaus vor seinem Rücktritt 2019. Stevivor merkt an, wie seltsam das alles ist, da Frank Breaker, der bisher als New Yorker Polizeibeamter bekannt war, nie als Sheriff von Bright Falls enttarnt wurde.

Auch der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Das zweite Kapitel von Alan Wake spielt am 9. September 2010, vier Tage bevor Kirklund von dem AWE in Bright Falls erfährt. Warum also hat er sich an die örtlichen Behörden gewandt, zumal es laut Control Frank war, der Kirklund am 13. September über die seltsamen Vorkommnisse in der Kleinstadt informierte?

Es könnte noch weitere Easter Eggs geben, die noch versteckt sind. Wenn dem so ist, wird ihre Entdeckung vielleicht Klarheit über die Diskrepanzen zwischen dem oben genannten FBC-Brief und den etablierten Alan Wake-Überlieferungen von Control bringen.