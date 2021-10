Alan Wake Remastered: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Xbox spielen

Am 05. Oktober, also bereits am morgigen Dienstag, erscheint Alan Wake Remastered für Xbox, PlayStation sowie für PC über den Epic Game Store.

Entwickler Remedy Games hat über seinen offiziellen Twitter-Kanal die Uhrzeit für die genannten Plattformen verraten, an denen ihr eure Taschenlampe in die Hand nehmen dürft, um als Schriftsteller dem idyllischen Örtchen Bright Falls einen (erneuten) Besuch abzustatten.

Remedy Games gestaltet den Launch auch völlig unkompliziert. Auf allen Plattformen, also auch der Xbox, könnt ihr Alan Wake Remastered in allen Regionen um Mitternacht starten. Los geht es also heute um Schlag Mitternacht.