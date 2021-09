Alan Wake: Remastered-Version mit baldiger Veröffentlichung gesichtet

Autor:, in / Alan Wake

In einem kürzlich veröffentlichen Tweet wird eine überarbeitete Version des Spiels Alan Wake für die Xbox, PlayStation 4 sowie PlayStation 5 berichtet. Diese wurde nun im Online-Shop „Rakuten“ in Taiwan für den 07. Oktober 2021 datiert. Insider Daniel Ahmad hat daraufhin ergänzt, dass es wohl nächste Woche eine offizielle Ankündigung dazu geben soll.

Alan Wake wurde exklusiv für die Xbox 360 von Remedy Entertainment entwickelt.

Seit Microsoft bekannt gegeben hat, keine finanzielle Unterstützung für ein Sequel bereitzustellen, gibt es dennoch immer wieder Gerüchte auf eine Fortsetzung des ersten Teils.

In Alan Wake schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Alan. Ein Schriftsteller, der während seiner Arbeit eine mysteriöse und geheimnisvolle Macht entdeckt, welche die Einwohner in dunkle Schatten ihrer selbst verwandelt. Mithilfe seiner Taschenlampe kämpft er gegen Feinde und versucht dem Albtraum ein Ende zu setzen.