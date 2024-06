Alaskan Road Truckers: Highway Edition erscheint am 11. Juli

Autor:, in / Alaskan Road Truckers

Alaskan Road Truckers: Highway Edition kommt am 11. Juli auf die Konsole.

Alaskan Road Truckers: Highway Edition bringt Xbox- und PlayStation-Fans am 11. Juli das Leben an der letzten Grenze in einer winterlichen Mischung aus Fahrsimulation und Überlebensmechanik zu Fuß.

Als wagemutiger Trucker nehmt ihr gefährliche Routen, um Zeit zu sparen, repariert euren Truck am Straßenrand und trotzt den gefährlichen Bedingungen in einem herausfordernden, überlebensbasierten Gameplay, während ihr über 6.000 Meilen Straße in einem 260.000 Quadratmeilen großen Land reist.

Den Alaskan Road Truckers Trailer zur Highway Edition gibt es hier: