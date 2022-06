Alaskan Truck Simulator: Gameplay-Trailer zeigt Detailreichtum

Die Demo des Alaskan Truck Simulator wurde bereits auf Steam veröffentlicht, während ein Gameplay-Trailer auf der Future Games Show gezeigt wurde. Das Spiel wird von Road Studio entwickelt und von Movie Games veröffentlicht.

Dieser lang erwartete Simulator, der im Mai auf Platz 98 der meist gewünschten Spiele auf Steam stand, lässt euch ein Trucker sein und nicht nur einen Truck bedienen. Steigt aus dem Fahrzeug aus und lebt in einer riesigen, offenen Welt in Alaska.

Das angepeilte Veröffentlichungsfenster für PC ist Ende 2022, die Portierungen für PlayStation und Xbox werden später folgen.

Im Rahmen der Future Games Show wurde zu Alaskan Truck Simulator ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, dieser zeigt so einiges an interessanten Inhalt, denn in dieser Truck Simulation fahrt ihr nicht nur einfach von A nach B und liefert eure Ware ab, sondern es beinhaltet auch einiges an „Survival Features“, wenn man so will.

Was sich von den vielen auf dem Markt erhältlichen Truck Simulatoren unterscheidet ist, dass ihr die Möglichkeit habt, aus eurem Truck auszusteigen. Ihr müsst nämlich tanken, Öl kontrollieren und nachfüllen, Reparaturen durchführen, eure Sattelschlepper anhängen und anschließen und natürlich in einem Markt auch euer Essen kaufen und dann zubereiten, denn nur so habt ihr genug Energie, um all die schwere Arbeit im fiktiven Alaska erledigen zu können.

Alaskan Truck Simulator soll für die Current-Gen- sowie Last-Gen-Konsolengenerationen für PlayStation und Xbox erscheinen. Ein genauer Release Zeitraum ist noch nicht bekannt. Die PC-Version soll im vierten Quartal 2022 veröffentlicht werden.