Alba: A Wildlife Adventure: Arcade Spiel erscheint für Xbox Series X/S und Xbox One

Ustwo Games, Entwickler von Assemble with Care, Monument Valley und Land’s End, geben bekannt, dass Alba: A Wildlife Adventure noch im Frühjahr 2021 auch auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Alba ist eine junge Naturschutz Aktivistin, die sich auf den Weg macht, um eine wunderschöne Insel und ihre Tierwelt zu retten. Ganz dem Zeitgeist entsprechend können kleine Aktionen einen großen Unterschied ausmachen, um die Welt l(i)ebenswerter zu machen.

It’s not easy being green 💚

Explore the lush forest, town square and mediterranean beaches of Pinar del Mar in Alba: a Wildlife Adventure! Now available on Apple Arcade and Steam, coming to Xbox Series X/S and Xbox One in spring!@ID_Xbox #Xbox #indieshowcase pic.twitter.com/VVkwlfzj5n

— Alba: a Wildlife Adventure (@WildlifeAlba) March 26, 2021