Albatroz: Release-Termin im November enthüllt

SOEDESCO und Among Giants kündigen an, dass das Rucksack-Rollenspiel Albatroz am 1. November 2024 erscheinen wird. Das Spiel wird auf Steam sowie in physischer und digitaler Form für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Die digitale Ausgabe von Albatroz kostet 29,99 €, während die physische Ausgabe zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 € erhältlich sein wird.

Vorbestellungen für die physische Ausgabe sind ab sofort bei verschiedenen Einzelhandelspartnern möglich, darunter auch Amazon.

SOEDESCO freut sich, mitteilen zu können, dass Albatroz in zwölf Sprachen lokalisiert wurde, so dass das Abenteuer für Spieler rund um den Globus zugänglich ist. Zu den unterstützten Sprachen gehören Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch und mehr.