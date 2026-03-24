Albion Online: Erscheint für Xbox mit Crossplay im April

Albion Online erscheint am 21. April für Xbox Series X|S und bringt die komplette offene Welt samt Crossplay und Fortschrittsübernahme auf Konsole.

Ein neuer Kontinent öffnet seine Tore – diesmal direkt im Wohnzimmer. Mit dem kommenden Release von Albion Online auf Xbox Series X|S erweitert sich die Welt des Sandbox-MMORPGs erstmals auf Konsolen und erreicht damit ein völlig neues Publikum.

Am 21. April fällt der Startschuss, und Spieler können ohne Einschränkungen in dieselbe persistente Welt eintauchen, die bereits auf PC und mobilen Geräten existiert. Dabei setzt das Spiel konsequent auf plattformübergreifendes Spielen, wodurch alle Server, Inhalte und Fortschritte vollständig erhalten bleiben.

Bestehende Accounts lassen sich problemlos mit dem Xbox-Profil verknüpfen, sodass Charaktere nahtlos weitergeführt werden können.

Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Live-Action-Video in Zusammenarbeit mit „Oddest of the Odd“. Darin steht ein ungewöhnlicher Held im Mittelpunkt: Ein Ritter, ein episches Schwert und ein Huhn sorgen für eine inszenierte Reise, die den Humor und die Eigenheiten der Welt von Albion unterstreicht.

Für die Umsetzung auf Konsole wurde das Spiel gezielt angepasst. Überarbeitete Benutzeroberflächen für Marktplatz und Inventar treffen auf optimierte Steuerungssysteme, die speziell auf Controller ausgelegt sind.

Gleichzeitig bleibt die Unterstützung für Maus und Tastatur erhalten, wodurch Spieler flexibel zwischen verschiedenen Eingabemethoden wählen können.

Ergänzt wird dies durch Komfortfunktionen wie Kommunikationswerkzeuge und Radialmenüs, die das Spielerlebnis auf der Konsole weiter abrunden.

Mit diesem Schritt treibt Entwickler Sandbox Interactive die plattformübergreifende Vision von Albion Online weiter voran. Millionen neuer Spieler erhalten Zugang zur offenen Welt, während bestehende Communitys weiter zusammenwachsen.

Der Start am 21. April markiert damit einen der bislang größten Meilensteine in der Entwicklung des Spiels – und könnte die Dynamik der Spielwelt nachhaltig verändern.