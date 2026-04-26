Albion Online: Farming, Crafting und permanenter Druck im Hardcore Sandbox MMO

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 30 Minuten von Albion Online auf der Xbox Series X und werfen gemeinsam einen Blick auf das kompromisslose Sandbox MMO.

Mit Albion Online veröffentlicht Sandbox Interactive sein Sandbox MMO jetzt auch für Konsolen.

Wir haben uns die Xbox Series X Version angeschaut und die ersten Gameplay Minuten für euch festgehalten.

Im Mittelpunkt stehen dabei völlige Freiheit und eine von Spielern gesteuerte Welt. Statt einer linearen Story dreht sich alles um Rohstoffe, Crafting,

Handel und den stetigen Aufbau der eigenen Ausrüstung. Während ihr Materialien sammelt und euch aus einfachen Werkzeugen langsam bessere Ausrüstung erarbeitet, wächst gleichzeitig die Gefahr durch feindliche Gegner und andere Spieler.

Spannend ist vor allem das klassenlose System. Eure ausgerüsteten Waffen und Rüstungen bestimmen direkt euren Kampfstil, wodurch sich Rollen jederzeit flexibel wechseln lassen.

Dadurch entstehen viele Möglichkeiten beim Aufbau des eigenen Charakters und unterschiedliche Spielweisen für PvE und PvP.

Die Steuerung der Xbox Series X Version wirkt dabei angenehm auf den Controller angepasst. Kämpfe, Inventarverwaltung und Navigation funktionieren insgesamt ordentlich, auch wenn man schnell merkt, wie komplex die Systeme hinter dem MMO eigentlich sind.

Albion Online | Dieses Sandbox MMO zieht euch sofort in seinen Bann

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