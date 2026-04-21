Albion Online: Free-to-Play MMORPG startet jetzt auf Xbox Series X|S

Albion Online ist ab sofort auf Xbox Series X|S verfügbar und erscheint als Free-to-Play MMORPG auf der Microsoft-Konsole.

Xbox Game Pass-Abonnenten können zusätzlich ihr Konto verknüpfen und ein exklusives In-Game-Bonuspaket freischalten. Damit erhalten Spieler zusätzliche Vorteile innerhalb der Spielwelt zum Start.

Das MMORPG bietet vollständiges Cross-Platform-Play zwischen Xbox Series X|S, Xbox auf PC, weiteren PC-Stores sowie mobilen Geräten. Dadurch teilen sich alle Spieler eine gemeinsame Spielwelt, unabhängig von der Plattform.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, das bereits 2017 vom deutschen Studio Sandbox Interactive veröffentlicht wurde. Seitdem hat sich eine aktive Community aufgebaut, die über verschiedene Regionen und Server hinweg spielt.

Die Spielwelt ist in drei große Serverregionen (Americas, Europa und Asien) unterteilt und unterstützt insgesamt 15 Sprachen. Mit der Veröffentlichung auf Xbox Series X|S wird die Plattformliste nun erweitert und das Ökosystem weiter vergrößert.

Im Spiel selbst bewegen sich Spieler durch eine offene Welt, sammeln Ressourcen, handeln auf Märkten und kämpfen um Ausrüstung und Fortschritt. Die Welt lebt dabei von einer Mischung aus Wirtschaft, PvP und Erkundung.