Albion Online: Neues Saison-Event bringt frische Gegner und exklusive Belohnungen

Am 4. Juli startet in Albion Online das neue saisonale Event „Keeper Uprising“, das sich über mehrere Wochen entwickeln und kontinuierlich neue Inhalte hinzufügen soll. Das Event gehört zu den dynamischen Live-Content-Aktivitäten des Sandbox-MMORPGs von Sandbox Interactive.

Im Zentrum des Events steht ein missionsbasiertes Fortschrittssystem im Tagebuch-Stil, bei dem Spieler Aufgaben im Zusammenhang mit den sogenannten Keepern erfüllen. Durch das Abschließen dieser Missionen können neue Belohnungen freigeschaltet werden, darunter kosmetische Gegenstände wie die Ashborn Armor, ein Helm sowie ein Avatar-Ring.

Im Verlauf des Events sollen zudem neue Gegnerarten auftauchen, die sich über die Spielwelt verteilen und zusätzliche Herausforderungen bieten. Die Entwickler planen, die Bedrohung durch die Keeper schrittweise auszubauen und so die Spielwelt dynamisch weiterzuentwickeln.

Ein weiterer Bestandteil sind die sogenannten Keeper Memories, versteckte Lore-Fragmente, die über die Spielwelt verteilt sind. Diese sollen nach und nach Hintergrundinformationen zur Geschichte des Aufstands enthüllen und das narrative Fundament des Events erweitern.

Das Event wird zudem mit einem größeren Inhaltsupdate für Albion Online verbunden sein, das im Anschluss an die Eventphase erscheinen soll und die erzählerische Entwicklung abschließt.