Albion Online: Sandbox-MMO jetzt im Game Pass auf PC spielbar

Albion Online ist jetzt im Xbox Game Pass für PC spielbar und bringt Mitgliedern exklusive Belohnungen.

Albion Online, das von Sandbox Interactive entwickelte Fantasy-Sandbox-MMORPG, ist jetzt im Xbox Game Pass auf PC verfügbar.

Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Spiel, das damit Millionen neuer Spieler erreicht. Albion Online ist Teil des Game Pass Essential-Abonnements, was bedeutet, dass das Spiel für alle Abonnenten verfügbar ist.

Spieler, die ihre Accounts verknüpfen, bekommen exklusive Belohnungen, darunter:

Green Knight-Vanity-Bundle (exklusiv für Xbox Game Pass-Abonnenten)

Premium-Tage

Ruhm-Boosts

Sieges-Emote-Chargen

Weitere Belohnungen jeden Monat

Das ist Albion Online

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG, das in der mittelalterlichen Fantasiewelt Albion spielt. Aus seinen bescheidenen Anfängen als unabhängig entwickeltes MMO der alten Schule hat es sich zu einem der weltweit führenden Sandbox-MMORPGs entwickelt, das von Hunderttausenden Spielern auf der ganzen Welt gespielt wird.

Egal, ob ihr lieber als hartgesottener Kämpfer, Bauer, Händler oder Meisterhandwerker spielt – in der von den Spielern bestimmten Welt von Albion hat jeder seinen Platz. Ein System, bei dem „ihr seid, was ihr tragt“ und das frei von typischen Klassenbeschränkungen ist, ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen Rollen innerhalb der Spielwelt zu definieren.

Jeder hergestellte Gegenstand, jeder getötete Feind und jedes eroberte Gebiet hat Auswirkungen und Konsequenzen – denn in der Welt von Albion ist jeder wichtig.