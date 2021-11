Alex Kidd in Miracle World DX: Legende feiert 35-jähriges Jubiläum

Autor:, in / Alex Kidd in Miracle World DX

Die Wiedergeburt einer Spiele-Ikone der 80er Jahre: Anlässlich des 35. Geburtstags von Alex Kidd verrät Merge Games, wie sie Segas Spielklassiker aus dem Jahr 1986 mit AAA-Indie-Publishing-Expertise wiederbelebt haben.

Das Jump’n’Run-Spiel Alex Kidd erschien erstmals am 1. November 1986 in Alex Kidd in Miracle World auf dem Sega Master System und ist seither ein Fan-Liebling – aber erst mehr als drei Jahrzehnte später konnte Merge Games in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Jankenteam das Spiel wiederbeleben und Anfang 2021 neu auflegen.

Merge Games wurde auf Sega aufmerksam, als sie in Zusammenarbeit mit DotEmu die Verkaufsversion des Mega-Hits Streets of Rage 4 erfolgreich vertrieben. Diese Veröffentlichung war es auch, die das sechsköpfige Entwicklerteam – das Jankenteam, ein langjähriger Alex Kidd-Fan – dazu veranlasste, sich an Merge zu wenden und ihren Traum von einem Remake des Spiels zu verwirklichen. Die Idee war, eine Deluxe-Version des Spiels neu zu erschaffen, umzubauen und zu modernisieren und dabei dem treu zu bleiben, was die Fans seit 30 Jahren an Alex Kidd so schätzen.

Nach einem Besuch im Sega-Hauptquartier in Japan zur Lizenzierung des seit langem in Vergessenheit geratenen Spiels entwickelte Merge Games eine umfassende Strategie für die Produktion, das Marketing und den kommerziellen Erfolg, wobei man sich auf die umfassende Erfahrung des Unternehmens bei der Entwicklung maßgeschneiderter Vermarktungswege stützte, bei denen die Qualität im Vordergrund stand und alle verfügbaren Möglichkeiten in den Bereichen Digitaltechnik, Einzelhandel und Sammlerstücke genutzt wurden.

Das Team war fest entschlossen, alle Originalinhalte und -levels originalgetreu zu übernehmen und kombinierte dies mit neuen Grafiken, verbesserten Bosskampfsystemen und verschiedenen Modi. Es wurden zusätzliche Levels erstellt, um die Geschichte des Originaltitels zu erweitern und Alex Kidd in Miracle World eine neue Dimension zu verleihen. Die DX-Version von Alex Kidd in Miracle World enthält einen Retro-Modus, der die Nostalgie des Master System-Klassikers wieder aufleben lässt und es den Spielern ermöglicht, zu einer nachgebildeten Version des Original-Grafikstils zurückzukehren. Die DX-Version von Alex Kidd in Miracle World enthält eine Fülle von zusätzlichen Inhalten, die die ursprüngliche Master System-Version noch weiter verbessern, wie z.B. Verbesserungen der Kampf- und Bewegungsmechanik und neue Menüsysteme.

Seit der Veröffentlichung des Spiels am 24. Juni 2021 ist das Spiel auf dem Weg, bis Weihnachten die Marke von 200.000 verkauften Einheiten zu überschreiten und einen Nischenmarkt von leidenschaftlichen Retro-Fans zu erschließen.

„Es war ein Vergnügen, mit Sega und Jankenteam zusammenzuarbeiten, um diesen Retro-Klassiker wiederzubeleben“, sagt Luke Keighran, Managing Director von Merge Games. „Der Erfolg von Alex Kidd in Miracle World DX hat Merge eine Blaupause in dieser Nische gegeben, und wir beabsichtigen, dieses Ziel weiter voranzutreiben und andere potenzielle Franchises zu betrachten, die wir wiederbeleben können.“

Schaut euch hoer den Launch Trailer zu Alex Kidd in Miracle World DX an: