Alexio: Spiel über das kleine Entlein Alex

Die Prämisse von Alexio ist einfach: Dies ist das Spiel über das kleine Entlein Alex. An dem Tag, an dem er 6 Jahre alt wurde, erfuhr er von seinem Vater die harte Wahrheit – um ein echter Erpel zu werden, musste er die Reise allein antreten und auf seiner Reise seine Monobraue finden. Alex fiel es schwer, einzuschlafen, denn er wusste, dass diese Reise das Aufregendste sein würde, was er je erlebt hatte.

Ihr müsst mit Alex reisen, eine Reihe von Hindernissen überwinden und durch Wiesen, Seen, Berge, Wälder, Höhlen und uralte Ruinen auf deinem Weg zum Tempel gelangen, der eure hart verdiente Belohnung aufbewahrt.

Vorbestellungen sind ab sofort für Xbox One für 4,99 Euro möglich. Vorbestellungen für PlayStation 4 und Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Alexio erscheint am 10.12.2021.