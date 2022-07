Alfred Hitchcock: Vertigo: Erscheint am 27. September für Xbox

Alfred Hitchcock: Vertigo wird am 27. September in Europa veröffentlicht. Zusätzlich wird es eine physische Limited-Edition geben.

Das narrative Adventure-Spiel Alfred Hitchcock: Vertigo hat endlich einen Veröffentlichungstermin für Konsolen erhalten: Am 27. September 2022 ist es in Europa so weit, in Nordamerika erfolgt der Release exakt eine Woche später am 04. Oktober.

Neben der digitalen Version wurde dabei auch eine Retail-Version für den Handel enthüllt. In der physischen Limited-Edition werden neben dem Spiel ein Artbook und der digitale Soundtrack enthalten sein. Ein Preis ist bisher nicht bekannt.

Das Spiel, welches seit dem 16. Dezember 2021 bereits für den PC verfügbar ist, erzählt dabei die Geschichte des Filmklassikers „Vertigo“. Der Schriftsteller, Ed Miller, befindet sich nach einem traumatischen Autounfall in Therapie. Obwohl nur er im Wrack gefunden wurde, ist er sich sicher, dass seine Frau und seine Tochter während des Unfalls mit im Wagen waren. Im Verlauf der Geschichte versucht er herauszufinden, was wirklich geschehen ist.

Die Geschichte wird dabei aus der Sicht von drei verschiedenen Protagonisten erzählt, jeweils mit einer individuellen Sichtweise auf die Geschehnisse. In verschiedenen Zeitlinien muss der Spieler versuchen, die Wahrheit herauszufinden.

Die PC-Version steht derzeit bei einem Metascore von 68 Punkten. Bei den Nutzern kommt das Spiel mit einem User-Score von 7,7 etwas besser an.

Hier gibt es den neuen Trailer zu sehen: