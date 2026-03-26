Alien Deathstorm: Neue Alien-Bedrohung landet im Xbox Game Pass

Rebellion, bekannt durch die Sniper Elite-Serie und Atomfall, stellte auf der Xbox Partner Preview erstmals Alien Deathstorm vor. Das Spiel kombiniert Survival-Horror mit actiongeladenem Shooter-Gameplay und verspricht ein intensives Erlebnis auf einer abgelegenen Kolonie jenseits der Erde.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Combat Engineers, eines hochtrainierten Ersthelfers, der bei Störungen auf abgelegenen Kolonien als Erste vor Ort ist. Auftrag: die Ursachen eines plötzlich verstummten Außenpostens aufdecken, Überlebende retten und sich gegen furchteinflößende außerirdische Bedrohungen behaupten.

Das Spiel balanciert geschickt zwischen Momenten, in denen der Spieler die Kontrolle hat, und Situationen, in denen die Kreaturen die Jagd übernehmen.

Ein zentrales Spielelement ist der namensgebende „Deathstorm“: ein planetenweites, saisonales Unwetter, das die Kolonie heimsucht. Spieler müssen lernen, Schutz zu suchen und die Umwelt geschickt zu nutzen, während Stürme Gebäude zerstören, Sicht und Bewegung erschweren und jede falsche Entscheidung lebensgefährlich machen.

Visuell orientiert sich Alien Deathstorm an der Science-Fiction der 1980er Jahre, mit einem mechanischen, „used“ Look, der das Setting glaubwürdig und greifbar macht. Rebellion zieht Inspirationen aus Lovecraft’schem Horror sowie klassischen VHS-Sci-Fi-Filmen, um eine einzigartige, atmosphärische Kulisse zu schaffen.

Das Gameplay vereint Survival-Mechaniken, Erkundung, taktische Action und ballistische Kämpfe. Spieler erleben Spannung durch ständige Bedrohung, erkunden die Kolonie auf der Suche nach Ressourcen und Geheimnissen und setzen Waffen sowie Werkzeuge geschickt ein, um gegen die außerirdischen Kreaturen zu bestehen.

Rebellion bezeichnet das Spiel als „Action-Horror“ mit konstantem Bedrohungsniveau und dynamischen Umweltmechaniken, die jede Sekunde fordern.

Alien Deathstorm erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud, wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Fans können sich auf ein intensives Action-Horror-Erlebnis freuen, das klassische Shooter-Elemente mit Survival-Spannung in einer fremden, sturmgepeitschten Welt kombiniert.