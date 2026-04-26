Alien Isolation 2: Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

Alien: Isolation 2: Erster Teaser sorgt für Spekulationen um Horror-Sequel.

Neues Teaser-Material sorgt aktuell für Aufmerksamkeit rund um Alien: Isolation 2 und kündigt ein mögliches Comeback der Sci-Fi-Horrorreihe hin.

Erste bewegte Bilder liefern Hinweise auf eine Fortsetzung des bekannten Survival-Horror-Konzepts.

Konkrete Details zu Gameplay, Handlung oder Umfang des Projekts wurden bislang nicht veröffentlicht.