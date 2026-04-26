Alien Isolation 2: Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

14 Autor: , in News / Alien Isolation 2
Übersicht
Image: SEGA

Alien: Isolation 2: Erster Teaser sorgt für Spekulationen um Horror-Sequel.

Neues Teaser-Material sorgt aktuell für Aufmerksamkeit rund um Alien: Isolation 2 und kündigt ein mögliches Comeback der Sci-Fi-Horrorreihe hin.

Erste bewegte Bilder liefern Hinweise auf eine Fortsetzung des bekannten Survival-Horror-Konzepts.

Konkrete Details zu Gameplay, Handlung oder Umfang des Projekts wurden bislang nicht veröffentlicht.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Alien Isolation 2

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. GERxJOHNNY 79350 XP Tastenakrobat Level 4 | 26.04.2026 - 15:58 Uhr

    Hoffentlich kann es an die Qualität des Vorgängers anknüpfen. Gute Alien Spiele sind wahrlich rar gesät

    1
    • Z0RN 508475 XP Xboxdynasty MVP Silber | 26.04.2026 - 16:00 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Unglaublich oder? Vielleicht auch mal einen anderen Twist. Lasst uns sowas wie eine ähnliche Story wie von Romulus nachspielen… 🙂

      0
        • faktencheck 186880 XP Battle Rifle Master | 26.04.2026 - 16:16 Uhr
          Antwort auf Terendir

          Naja ich meinte mit „muss spielen“ nicht irgendeine Story-Verbindung sondern ob es ein must have ist. Werde mir mal etwas Gameplay ansehen.

          0
    • Z0RN 508475 XP Xboxdynasty MVP Silber | 26.04.2026 - 16:01 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Da es im SEGA + Alien Isolation YT-Kanal hochgeladen wurde, ist es echt. Außerdem kommt das Creative Assembly Logo am Ende.

      0
  5. LaktoseLarry 6680 XP Beginner Level 3 | 26.04.2026 - 16:03 Uhr

    Oh bitte bitte bitte! Habe vor kurzem erst Teil 1 mit ner VR Mod durchgespielt, das war absolut genial…..hoffe so sehr auf Teil II

    0
  6. Terendir 169025 XP First Star Onyx | 26.04.2026 - 16:10 Uhr

    Neues Alien Isolation von CA, niiiice. Der erste hat mir nen Horrormoment meines Lebens verpasst (unfreiwillig). Drei Uhr nachts, ich schleiche durch die Gänge… plötzlich *WHAM!!!* Knallt es 2m neben mir gegen die Haustür :O

    Ich gehe schau hinter die vorhänge… nix zu sehen. mach die tür auf… gucke nach link… nix. Gucke nach rechts… nix… gucke nach unten… liegt nen nen Eisbrocken der vom Dach gestürzt ist >____<

    1

Hinterlasse eine Antwort