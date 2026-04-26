Alien Isolation 2: Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

Neues Teaser-Material sorgt aktuell für Aufmerksamkeit rund um Alien: Isolation 2 und kündigt ein mögliches Comeback der Sci-Fi-Horrorreihe hin.
Erste bewegte Bilder liefern Hinweise auf eine Fortsetzung des bekannten Survival-Horror-Konzepts.
Konkrete Details zu Gameplay, Handlung oder Umfang des Projekts wurden bislang nicht veröffentlicht.
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14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird sicher wieder nervenaufreibend, bin gespannt auf mehr Infos.
Hoffentlich ist es wahr würde ein Comeback feiern.
Nix für mich viel zu spannend 😆
Hoffentlich kann es an die Qualität des Vorgängers anknüpfen. Gute Alien Spiele sind wahrlich rar gesät
Unglaublich oder? Vielleicht auch mal einen anderen Twist. Lasst uns sowas wie eine ähnliche Story wie von Romulus nachspielen… 🙂
Also müsste man den ersten Teil spielen? Lohnt es sich wirklich?
bezweifele, dass du Teil 1 spielen musst. Aber der Titel war echt richtig gut.
Naja ich meinte mit „muss spielen“ nicht irgendeine Story-Verbindung sondern ob es ein must have ist. Werde mir mal etwas Gameplay ansehen.
Weiss nicht ob das echt ist, so ganz ohne Spieleschmiede, Datum oder Webseite…
Da es im SEGA + Alien Isolation YT-Kanal hochgeladen wurde, ist es echt. Außerdem kommt das Creative Assembly Logo am Ende.
Oh bitte bitte bitte! Habe vor kurzem erst Teil 1 mit ner VR Mod durchgespielt, das war absolut genial…..hoffe so sehr auf Teil II
Neues Alien Isolation von CA, niiiice. Der erste hat mir nen Horrormoment meines Lebens verpasst (unfreiwillig). Drei Uhr nachts, ich schleiche durch die Gänge… plötzlich *WHAM!!!* Knallt es 2m neben mir gegen die Haustür :O
Ich gehe schau hinter die vorhänge… nix zu sehen. mach die tür auf… gucke nach link… nix. Gucke nach rechts… nix… gucke nach unten… liegt nen nen Eisbrocken der vom Dach gestürzt ist >____<
Besser als ein Facehugger, der an der Scheibe klebt. 🙂
Ohhh wie geil..wenn Teil 2 kommt.. 🥳