Alien Isolation 2: Spiel wird mit Unreal Engine 5 entwickelt

Neue Jobanzeigen von Creative Assembly bestätigen die Entwicklung der Fortsetzung von Alien: Isolation in Unreal Engine 5.

In den Stellenausschreibungen wird explizit der Nachfolger zu Alien: Isolation erwähnt, der auf der modernen Unreal Engine 5 basiert. Damit würde sich die technische Grundlage deutlich vom ersten Teil unterscheiden, der noch auf der hauseigenen Cathode Engine lief.

Der erste Teil von Alien: Isolation gilt bis heute als eines der atmosphärisch dichtesten Horror-Erlebnisse im Gaming und setzte stark auf dynamische KI und intensive Stealth-Mechaniken. Ein Wechsel auf Unreal Engine 5 deutet nun auf deutlich verbesserte Grafik, Beleuchtungssysteme und technische Möglichkeiten hin.

Eine offizielle Vorstellung durch Creative Assembly oder SEGA steht weiterhin aus. Die Hinweise aus den Jobanzeigen gelten daher als indirekte Bestätigung der laufenden Entwicklung zu Alien: Isolation 2, liefern jedoch noch keine konkreten Details zu Story, Gameplay oder Release-Zeitraum.