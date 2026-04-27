Alien Isolation 2: Spiel wird mit Unreal Engine 5 entwickelt

Neue Jobanzeigen von Creative Assembly bestätigen die Entwicklung der Fortsetzung von Alien: Isolation in Unreal Engine 5.
In den Stellenausschreibungen wird explizit der Nachfolger zu Alien: Isolation erwähnt, der auf der modernen Unreal Engine 5 basiert. Damit würde sich die technische Grundlage deutlich vom ersten Teil unterscheiden, der noch auf der hauseigenen Cathode Engine lief.
Der erste Teil von Alien: Isolation gilt bis heute als eines der atmosphärisch dichtesten Horror-Erlebnisse im Gaming und setzte stark auf dynamische KI und intensive Stealth-Mechaniken. Ein Wechsel auf Unreal Engine 5 deutet nun auf deutlich verbesserte Grafik, Beleuchtungssysteme und technische Möglichkeiten hin.
Eine offizielle Vorstellung durch Creative Assembly oder SEGA steht weiterhin aus. Die Hinweise aus den Jobanzeigen gelten daher als indirekte Bestätigung der laufenden Entwicklung zu Alien: Isolation 2, liefern jedoch noch keine konkreten Details zu Story, Gameplay oder Release-Zeitraum.
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Ach nicht mehr mit der Cathode Engine? Schade, die ist großartig. Wurde ja damals schon für das tolle 360 Spiel Vikings: Battle for Asgard hergenommen. Na da bin ich gespannt ob die Atmosphäre wieder so genial wie beim ersten wird. Obwohl, die Unreal 5 Engine kann schon was, siehe Still Wakes the Deep.
Still wakes the Deep war klasse 🙂 Sowie drölfzig andere Spiele mit der UE^^
Und generell will ich meinen, dass die UE5 eigentlich ein Nobrainer ist, wenn es um krasse Optik geht. Mir geht das ganze Herumgejammere rund um die UE5 eh auf den Senkel, weil es meiner Meinung nach größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Aber wir brauchen ja irgendwas, worüber wir uns tagein tagaus aufregen können^^
Die UE können halt viele Menschen und müssen sich nicht erst einarbeiten, das ist immer ein großer Pluspunkt.
Die RE-Engine wäre für ein langsames Spiel mit krasser Beleuchtung und knackscharfen Texturen und kristallklarem Bild für Alien Isolation 2 auch super geeignet 🙂
Verstehe mich nicht falsch. Ich habe überhaupt nichts gegen die Engine. Hallo? Clair Obscur: Expedition 33, Senua’s Saga: Hellblade II, Immortals Of Aveum, die RoboCop Spiele, das Silent Hill 2 Remake und und. Einige Kracher wurden auf die Bildschirme gezaubert.
Ich bin nur sehr großer Fan des ersten Teils und finde das die Atmosphäre einfach unerreicht und so nah am Ridley Scott Film von 1979 als auch Alien: Romulus von Fede Álvarez ist. Ich möchte einfach die gleiche beklemmende Atmosphäre haben. Da hat die Cathode Engine ganze Arbeit geleistet. Wenn man das mit der Unreal 5 Engine so hinbekommt, nur her damit.
Hach ist das schön, mal Alien Romolus ohne negativen Bezug in einem Satz aus dem Mund eines Filmfans zu hören… ich fand den Film richtig, richtig cool. Musste mich bremsen, den nicht zu oft in zu kurzer Zeit zu schauen, um mir den nicht direkt für die nächsten Jahre kaputt zu machen 🙂
Ich wüsste nicht, warum man das nicht auch mit der UE hinkriegen sollte. Wie gesagt, die RE Engine wäre vom Prinzip auch super geeignet gewesen, aber… ist ja leider kein Wunschkonzert 🙁
Mir macht die Vermeldung vom Einsatz der UE5 jedenfalls keine Bauchschmerzen 🙂 Die ästhethische Umsetzung machen ja Menschen… Künstler… deren Talent ist gefordert. Ob sie die Suppe nun mit dem UE-Topf kochen oder mit dem CE-Topf…… 😉
Ich hoffe die bekommen die UE 5 in den Griff, ist ja seit Version 5.6 besser und mit 5.8 gibts noch mehr Performance. Ein MP Part bei dem Game wäre extremst Interessant.
Klingt doch gut .
Die UE5 kann schon ziemlich viel .
Ich bin gespannt
Wahrscheinlich die sicherer Variante…bin gespannt.
Sollte optisch super aussehen mit der Unreal Engine, freue mich auf das Spiel.
Am wichtigsten ist, das dass Alien (oder die) sich intelligentär verhält, unberechenbarer, wirklich in der ganzen Raumstation unterwegs ist.
Gerne auch kommt wenn man mit anderen Menschen kämpft usw, weil es Schüsse hört ec.
Ich freu mich so. Der erste Teil war einfach der Hammer was Horror und Spannung betrifft. Bin bereit für Teil 2 🤗 👻
Bis dahin habe ich bestimmt den ersten Teil nachgeholt. Die paar Gameplay-Videos, die ich mir angesehen habe, machen Lust auf mehr.
Aus der engine kann man so einiges herauskitzeln. Gerade das Spiel mit Licht und Schatten trägt einiges zur Atmosphäre bei