Alien Isolation 2: Xenomorph kehrt in neuer tödlicher Jagd zurück

Der erste Trailer zu Alien: Isolation 2 feiert seine Premiere beim Summer Game Fest.

Creative Assembly und SEGA haben beim Summer Game Fest Alien: Isolation 2 offiziell vorgestellt. Der erste Trailer liefert einen Vorgeschmack auf die Rückkehr des Xenomorphs und enthüllt gleichzeitig erste Details zur Handlung und Spielwelt.

Die Fortsetzung setzt auf eine neue Geschichte mit einem bislang unbekannten Hauptcharakter. Trotz des frischen Settings bleibt das zentrale Konzept erhalten: Spieler müssen einem tödlichen Xenomorph entkommen und in einer feindlichen Umgebung ums Überleben kämpfen.

Schauplatz des neuen Abenteuers ist eine abgelegene Koloniewelt, die von heftigen Stürmen heimgesucht wird. Neben den Gefahren auf der Planetenoberfläche führt die Reise auch in die engen Korridore der Weyland-Yutani-Einrichtung Kurosaki Station. Dort beginnt erneut das tödliche Katz-und-Maus-Spiel mit dem Alien.

Creative Assembly verspricht eine Weiterentwicklung der bekannten Survival-Horror-Formel. Spieler sollen neue Werkzeuge, Taktiken und Überlebensstrategien einsetzen müssen, um den Gefahren zu begegnen. Gleichzeitig wird die Umgebung noch unbarmherziger ausfallen als im Vorgänger.

Laut Creative Director Al Hope arbeitet das Survival-Team bereits seit mehreren Jahren an der Fortsetzung. Ziel sei es, das Xenomorph intelligenter, die Spielwelt gefährlicher und die Überlebenschancen deutlich geringer zu gestalten als zuvor.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Bestätigt wurde jedoch bereits die Veröffentlichung für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.