Alien: Isolation: Heftige Ruckler auf Xbox Series X werden untersucht

Die Performance von Alien: Isolation auf der aktuellen Konsolengeneration von Microsoft scheint nicht optimal zu sein.

Der kürzlich hinzugefügte FPS-Boost für das Spiel scheint das auch nicht geändert zu haben.

Auf Xbox Series X leidet das Spiel offenbar unter heftigen Rucklern, wie ein User auf Twitter anmerkte und dabei Jason Ronald vom Xbox-Team auf das Problem hinwies.

Ronald reagierte auf das Problem und gab an, dass man über das Problem Bescheid wüsste und derzeit eine Lösung dafür untersuchte.

We are aware and investigating a fix.

— Jason Ronald (@jronald) May 8, 2021