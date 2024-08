Alien: Isolation: Telefon-Easter Egg in Alien: Romulus

Der in Kürze startende Kinofilm Alien: Romulus enthält ein Telefon-Easter Egg in Anspielung auf Alien: Isolation.

Am 15. August startet der Horrorfilm Alien: Romulus in den deutschen Kinos. Dass im siebten Hauptableger der Alien-Reihe auch ein Easter Egg in Anspielung auf Alien: Isolation versteckt ist und welche Rolle das 2014 veröffentlichte Horrorspiel bei der Entstehung des Films spielte, verriet jetzt Regisseur Fede Álvarez im Gespräch mit dem Inside Total Film Podcast.

Alvarez wurde laut eigenen Angaben beim Spielen von Alien: Isolation immer nervös, sobald er ein Telefon erblickte. Diese dienen zwar als Speicherpunkt, deuten oft allerdings auch auf kurz bevorstehende, gefährliche Ereignisse hin.

Ein Detail, was sich der Regisseur für Alien: Romulus per Easter Egg zu eigen machte. Dort ist vor bestimmten unheimlichen Szenen eines der besagten Telefone zu sehen:

„Der Film ist so aufgebaut, dass man jedes Mal, wenn etwas Schlimmes passieren wird, ein Telefon sieht.“ „Im Spiel hat man jedes Mal, wenn man wusste, dass es ein Telefon gibt, gedacht: ‚Scheiße, ich werde gleich in eine schlimme Szene geraten‘. Das ist hier das Gleiche.“ „Ihr werdet sehen, dass sie im ganzen Film strategisch platziert sind. Wenn man das Telefon sieht, heißt es, dass man sich auf etwas gefasst machen kann.“

Zudem erklärt Alvarez, dass er durch Alien: Isolation die Möglichkeit erkannte, Alien auch in der heutigen Zeit gruselig zu gestalten und es ihm die Motivation gab, selbst ein Alien-Projekt in Angriff zu nehmen:

„Alien: Isolation hat mir gezeigt, dass Alien wirklich furchterregend und gut gemacht sein kann.“ „Ich habe es ein paar Jahre nach dem Erscheinen des Films gespielt. Don’t Breathe kam gerade heraus. Oder ich wartete darauf, dass Don’t Breathe herauskam, und ich spielte das Spiel.“ „Deshalb dachte ich damals: ‚Verdammt, wenn ich irgendetwas machen könnte, würde ich gerne Alien machen und das Publikum wieder mit dieser Kreatur und diesen Umgebungen das Fürchten lehren‘. Ich habe gespielt und gemerkt, wie furchteinflößend Alien sein kann, wenn man es auf diese Weise wieder aufnimmt.“