Alien: Rogue Incursion Evolved Edition: Horror-Action für Xbox Series X|S angekündigt

Der Launch-Trailer zu Alien: Rogue Incursion Evolved Edition enthüllt Xbox Series X|S als zusätzliche Plattform für die Veröffentlichung von Teil 1.

Entwickler Survios hat den Launch-Trailer zu Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition veröffentlicht und dabei überraschend bekannt gegeben, dass das Spiel nun neben den bereits angekündigten Plattformen auch am 30. September für die Xbox Series X|S-Konsolen erscheinen wird.

Das VR-Spiel wurde für Konsolen und PC neu konzipiert, sodass nun mehr Fans als je zuvor das authentische Alien-Action-Horror-Erlebnis genießen können, komplett mit den tödlichsten Xenomorphs, denen Spieler jemals begegnet sind.

Vorbestellungen für die Evolved Edition, die nun Gold-Status erreicht hat, sind ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 (wo es sich um eine PS5 Pro Enhanced-Version handelt) und PC über Steam und den Epic Games Store möglich.

In Alien: Rogue Incursion – Part One schlüpfen die Spieler in die Rolle der abtrünnigen Colonial Marine Zula Hendricks im furchterregenden ersten Kapitel einer zweiteiligen Saga, die zwischen den Filmen Alien und Aliens spielt.

Während sie einen Notruf auf dem abgelegenen Planeten Purdan untersucht, entdeckt Zula eine geheime Einrichtung von Gemini Exoplanet Solutions, die von Xenomorphs überrannt wurde.

Mithilfe ihres synthetischen Begleiters Davis 01 muss Zula um ihr Überleben kämpfen, während sie sich der wilden und unberechenbaren Bedrohung durch die Xenomorphs stellen muss.

Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition wurde für Konsolen und PC neu entwickelt und bietet Xenomorphs, die intelligenter, schneller, anpassungsfähiger und schwerer zu vorhersagen und zu töten sind.

Das Spiel bietet ein cineastisches Action-Horror-Erlebnis mit verbesserter Grafik, 60fps, 3D-Audio, DualSense-Controller-Integration und vielem mehr, wodurch die Spieler das Gefühl haben, wirklich in die Welt von Alien eingetaucht zu sein.

Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition erscheint am 30. September zum UVP von 24,99 €, die Digital Deluxe Edition ist zum UVP von 34,99 € erhältlich.