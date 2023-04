Heute starten Focus Entertainment und Tindalos Interactive, in Zusammenarbeit mit 20th Century Games, die digitalen Vorbestellungen für Aliens: Dark Descent – mit einem spannenden neuen Trailer.

Macht euch bereit für eine echte Alien-Geschichte, die der neue Cinematic Trailer heute anreißt. Er gibt zugleich auch einen kleinen Eindruck vom taktischen Gameplay. Eine passende Würdigung in Angst und Schrecken zur Feier des Alien-Tags!

In Aliens: Dark Descent, entfalten sich die Wunder und Horror einer authentischen Alien-Geschichte in einer cineastischen Kampagne voller düsterer Geheimnisse, ikonischer Xenomorph und brandneuer Bedrohungen.

Eine breite Reihe an taktischen Fähigkeiten kommen beim Rekrutieren, Aufleveln und Kommandieren eines Squads von Colonial Marines zum Einsatz.

Die Einheiten können in Echtzeit als ein Squad mit intuitiver Steuerung per Tastatur und Maus oder Gamepad gesteuert werden. Jeder Befehl wird über die Comms bestätigt und wird vom am besten für die Situation geeigneten Marine ausgeführt. Spieler werden ihre grauen Zellen nutzen müssen, um in den weitläufigen, persistenten und auf die Spieler reagierende Umwelt zu überleben. Dazu sollten auch noch die Vitalwerte der Marines immer im Auge behalten werden – denn jeder Tod ist endgültig.

Vorbestellungen für Aliens: Dark Descent sind jetzt verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PC. Bestellt Aliens: Dark Descent jetzt vor und bekommt das Lethe Recon Pack als Belohnung:

Das strategische Echtzeit Squad basierte Taktik Action Spiel, welches im ikonischen Alien Franchise angesiedelt ist, wird am 20. Juni auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.