Aliens: Dark Descent: Squad basiertes Actionspiel angekündigt

Heute haben Focus Entertainment und Tindalos Interactive in Zusammenarbeit mit 20th Games Aliens: Dark Descent enthüllt – ein spannendes Singleplayer Squad basiertes Actionspiel angesiedelt im ikonischen Alien Franchise.

Taucht ein in eine neue Alien Story, in der die Spieler einen Squad von Marines in Echtzeitkämpfen gegen die tödlichsten Kreaturen, die die Menschheit je gesehen hat, führen. In der Weltpremiere des nervenaufreibenden Enthüllungstrailers begleitet ihr ein Squad Colonial Marines auf einer Aufklärungsmission auf dem Planeten Lethe und bekommt einen ersten Blick auf Aliens: Dark Descent.

Eine neue und eigenständige Alien Geschichte

Entdeckt die Schrecken und Wunder des Alien Universums wie niemals zuvor. Taucht ein in eine brandneue Alien Geschichte, die eine neue Bedrohung und eine Reihe neuer Marines in das ikonische Horror Franchise einführt. Entdeckt das düstere Geheimnis des Planeten Lethe, kämpft gegen einen Ansturm der unverkennbaren Xenomorph und setzt dieser neuen Plage ein Ende.

Echtzeit, Squad-Basierter taktische Kämpfe

Rekrutiert euren Marine Squad und rüstet ihn mit einem Arsenal an Waffen, Panzerung und Spezialfähigkeiten aus, während ihr bei der Erkundung auf Gegner stoßt, die ihre Taktiken auf euch anpassen, um euch zur Strecke zu bringen. Nehmt hochriskante Aufträge in heimtückischen Gelände an, sobald ihr bereit seid, während ihr gleichzeitig neue Upgrades für eure Crew erforscht und Ressourcen sammelt, um die gestrandete Otago wieder flugbereit zu machen.

Dank einer intuitive Steuerung können Spieler einen Squad als eine Einheit kontrollieren, was es den Marines erlaubt, automatisch die Befehle der Spieler zu priorisieren und so komplexe Aktionen in Echtzeit auszuführen – all das basierend auf den jeweiligen Skillsets und der Umgebung, in der die Kämpfe stattfinden. Bewegt euch strategisch durch die Level und stellt sicher, den Einfluss der persistenten und der reagierenden Umgebung stets zu eurem Vorteil zu nutzen, in dem ihr Checkpoints sichert, Shortcuts freischaltet oder Sicherheitszonen errichtet.

Seid vorsichtig und behaltet die Vitalfunktionen jedes Marines im Auge – denn für jeden, der im Kampf fällt, ist der Tod dauerhaft.

Antizipiert, denkt schnell und handelt noch schneller, um die tödlichen Kreaturen aus den Tiefen zu überlisten. Werden ihr es lebend da rausschaffen?

Aliens: Dark Descent, die fesselnde Squad-basierte Singleplayer Action Erfahrung, die im Alien Universum angesiedelt ist, wird auf PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erscheinen.