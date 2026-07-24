Aliens: Fireteam Elite 2: Ellen Ripley kehrt zurück- Release-Termin und Premium Edition enthüllt

Aliens: Fireteam Elite 2 erscheint im August und feiert mit seiner Premium Edition Ellen Ripley und Herk Mondo.

Am 25. August 2026 erscheint Aliens: Fireteam Elite 2 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Cold Iron Studios bietet den Nachfolger sowohl als Standard Edition für 49,99 US-Dollar als auch als 40th Anniversary Premium Edition für 69,99 US-Dollar an.

Während die Standard Edition ausschließlich das Hauptspiel enthält, richtet sich die teurere Version mit zusätzlichen Inhalten insbesondere an Fans des Alien-Universums.

Premium Edition feiert Ellen Ripley

Teil der 40th Anniversary Premium Edition ist Ripley’s Hive Exterminator Pack. Dieses enthält ein von Ellen Ripley aus dem Film „Aliens“ von 1986 inspiriertes Outfit, das von allen anpassbaren Charakteren getragen werden kann.

Hinzu kommt Ripleys Pulse Rifle. Die Waffe verfügt über eine besondere feurige Überraschung, mit der an eine bekannte Szene aus dem Film angeknüpft wird.

Das zweite Paket widmet sich Herk Mondo, dem intergalaktischen Xenomorph-Jäger. Enthalten sind eine besonders mächtige Variante des Pulse Rifle, ein passendes Charakter-Outfit und zusätzliche Decals zur Individualisierung.

Wer zunächst die Standard Edition kauft, kann später für 19,99 US-Dollar auf die 40th Anniversary Premium Edition upgraden.

Informationen zu möglichen DLCs oder weiteren Inhalten nach der Veröffentlichung wurden bislang nicht genannt.

Aliens: Fireteam Elite 2 erscheint am 25. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.