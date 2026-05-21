Aliens: Fireteam Elite 2: Enthüllt zerstörerische Specialist-Klasse für das Endgame

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Image: Focus Entertainment

Aliens Fireteam Elite 2 zeigt neue Specialist-Klasse im Endgame-Gameplay.

Ein neues Gameplay-Video zu Aliens: Fireteam Elite 2 rückt die kommende Specialist-Klasse in den Fokus und zeigt erstmals konkrete Eindrücke aus dem Endgame-Bereich.

Die neue Klasse wird dabei als vielseitiger Allrounder beschrieben, der in verschiedenen Kampfsituationen flexibel eingesetzt werden kann. Trotz dieser Vielseitigkeit soll der Specialist vor allem im Endgame sein volles Potenzial entfalten und dort besonders effektiv sein.

Aliens: Fireteam Elite 2 setzt damit auf eine klare Erweiterung des Klassensystems und baut das kooperative Gameplay weiter aus, das bereits im Vorgänger eine zentrale Rolle gespielt hat.

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2 Kommentare Added

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  1. Ralle89 152285 XP God-at-Arms Bronze | 21.05.2026 - 20:00 Uhr

    Wäre ein Traum wenn das in den Gamepass kommen würde so warte ich auf ein Sale

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  2. Katanameister 433500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 20:05 Uhr

    Sieht ganz nett aus, aber so überzeugt bin ich noch nicht wirklich vom Spiel.

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