Aliens: Fireteam Elite 2: Entwickler verspricht nahezu unbegrenzte Team-Kombinationen

Mit Aliens: Fireteam Elite 2 will Cold Iron Studios die Individualisierung der Charaktere deutlich ausbauen. Laut Game Director Chris Cross sollen Spielern außergewöhnlich viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um Klassen, Fähigkeiten und Teamzusammenstellungen an den eigenen Spielstil anzupassen.

Im Gespräch mit TechRadar Gaming erklärte Cross während des Summer Game Fest 2026, dass insbesondere die neue Specialist-Klasse einen zentralen Bestandteil des Endgames bilden wird. Diese verfügt über ein eigenes Fortschrittssystem und erlaubt zahlreiche Kombinationen verschiedener Spielweisen. Dadurch sollen laut Cross sogar Mischformen entstehen können, die sich wie eine Kombination mehrerer Klassen anfühlen.

Auch das Schadenssystem wird erweitert. Neu hinzu kommen die vier Schadensarten Feuer, Kryo, Elektrizität und Durchschlag. Gleichzeitig erhalten die verschiedenen Gegnerfraktionen individuelle Stärken und Schwächen gegenüber bestimmten Schadensarten. Davon betroffen sind die Xenomorphs, die Pathogen-Horrors sowie die Security Synths.

Zusätzlich können Waffen mit austauschbaren Aufsätzen angepasst werden, wodurch weitere taktische Möglichkeiten entstehen. Die Entwickler möchten damit sicherstellen, dass Spieler unterschiedliche Rollen innerhalb eines Teams übernehmen können, ohne sich auf starre Klassenkonzepte beschränken zu müssen.

Besonders interessant fällt dabei die Gestaltung der Vier-Spieler-Koop-Teams aus. Laut Cross können selbst vier identische Klassen völlig unterschiedlich aufgebaut werden. Als Beispiel nannte er eine Gruppe aus vier Medics, die dank verschiedener Fähigkeiten, Waffen und Synergien dennoch komplett unterschiedliche Aufgaben übernehmen könnten.

Einige Builds sollen dabei überraschend offensiv ausfallen. So verwies Cross auf eine Variante des Medics, die mit Gift-Effekten arbeitet und Heilstationen gleichzeitig als Schadensquelle nutzen kann. Dadurch ergeben sich laut den Entwicklern ungewöhnliche, aber effektive Strategien für anspruchsvolle Einsätze.

Mit steigenden Schwierigkeitsgraden gewinnt zudem die Teamkoordination an Bedeutung. Friendly Fire wird in höheren Stufen aktiviert, wodurch eine abgestimmte Spielweise wichtiger wird als im Vorgänger. Selbst grundlegende Aktionen wie das Ducken erhalten dadurch eine größere taktische Relevanz.

Darüber hinaus bestätigte Cross, dass auch der Horde-Modus zurückkehrt. Dieser wurde gegenüber dem ersten Teil überarbeitet, wobei weitere Details aktuell noch geheim gehalten werden.

Aliens: Fireteam Elite 2 befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung.