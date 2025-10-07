Aliens: Fireteam Elite 2: ESRB-Freigabe rückt Veröffentlichung näher

Der Koop-Shooter Aliens: Fireteam Elite 2 hat offiziell eine ESRB-Altersfreigabe erhalten und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Veröffentlichung gemacht.
Laut der Einstufung, die mittlerweile wieder gelöscht wurde, erscheint das Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Als Publisher wird diesmal Daybreak Game Company gelistet, während die Altersbewertung mit „Mature 17+“ (entspricht USK 18) die gewohnt düstere und brutale Atmosphäre des Franchise bestätigt.
Die ESRB beschreibt Aliens: Fireteam Elite 2 als intensiven Third-Person-Shooter mit realistischer Gewaltdarstellung, blutigen Gefechten und spannungsgeladener Alien-Action. Damit bleibt der Titel dem Stil seines Vorgängers treu, setzt aber laut ersten Insiderberichten auf eine verbesserte Grafik, erweiterte Waffenanpassung und neue Xenomorph-Typen.
Dass der Titel nun offiziell eingestuft wurde, deutet auf eine bevorstehende Ankündigung oder Veröffentlichung hin. Ein genaues Release-Datum steht derzeit noch aus, doch die ESRB-Bewertung gilt traditionell als klares Zeichen dafür, dass der Launch nicht mehr allzu weit entfernt ist.
Mit Aliens: Fireteam Elite 2 steht Fans des Franchise offenbar ein weiteres actiongeladenes Koop-Erlebnis bevor – diesmal unter der Leitung von Daybreak Game Company, die bereits Erfahrung mit Online- und Mehrspielertiteln vorweisen kann.
Na da bin ich ja mal gespannt wie das wird.
Ach sehr cool,der erste Teil war mit 2 Freunden ganz lustig alleine eher langweilig.
Werde ich beobachten 👌🏼