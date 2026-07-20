Aliens: Fireteam Elite 2: Explosive Feuerkraft gegen Xenomorphs – Neuer Trailer zeigt den Duelist

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Image: Focus Entertainment

Heavy Rifle und Revolver Rifle: So kämpft der Duelist in Aliens: Fireteam Elite 2.

Aliens: Fireteam Elite 2 präsentiert im neuesten Trailer die spielbare Klasse Duelist. Der Fokus liegt auf einer Kombination aus hoher Präzision, Stabilität und explosiver Feuerkraft im Kampf gegen die Xenomorph-Horden.

Zum Arsenal des Duelist gehören unter anderem das Heavy Rifle, das sich durch eine hohe Stabilität auszeichnet, sowie das Revolver Rifle, das besonders präzise Schüsse ermöglicht.

Zusätzlich verfügt die Klasse über verschiedene Perks wie Stay on Target und Mobility, die sich mit der Fähigkeit Burst Configuration kombinieren lassen. Dadurch eignet sich der Duelist sowohl für bewegliche Gefechte als auch für kontrollierte Feuerstöße mit hohem Schadenspotenzial.

Der neue Showcase gibt damit einen weiteren Einblick in die unterschiedlichen Klassen und deren Spielstil, die Spielern in Aliens: Fireteam Elite 2 zur Verfügung stehen werden.

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8 Kommentare Added

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  3. ZombieGott79 101020 XP Profi User | 20.07.2026 - 20:16 Uhr

    Das wird so was von Gespielt. Fand den Vorgänger auch super. Besonders mit der Erweiterung.

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  4. GERxJOHNNY 107270 XP Hardcore User | 20.07.2026 - 20:29 Uhr

    Aliens zu bekämpfen ist eine löbliche Sache. Die vermehren sich sonst wie Unkraut

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  5. Terendir 182835 XP Battle Rifle Elite | 20.07.2026 - 20:45 Uhr

    Teil 1 war im Koop ganz nice. Wenn auch noch etwas clunky. Da hat das Studio noch viel Potenzial das alles aufs nächste Level zu bringen.

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  6. Ralle89 200255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 21:00 Uhr

    Bin schon gespannt drauf Teil 1 war schon unterhaltsam 👍🏻

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  8. Katanameister 505060 XP Xboxdynasty MVP Silber | 20.07.2026 - 21:04 Uhr

    Besser als der Vorgänger sollte es auf jeden Fall werden, wenn ich mir die bisherigen Videos ansehe.

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