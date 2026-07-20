Aliens: Fireteam Elite 2: Explosive Feuerkraft gegen Xenomorphs – Neuer Trailer zeigt den Duelist

Aliens: Fireteam Elite 2 präsentiert im neuesten Trailer die spielbare Klasse Duelist. Der Fokus liegt auf einer Kombination aus hoher Präzision, Stabilität und explosiver Feuerkraft im Kampf gegen die Xenomorph-Horden.

Zum Arsenal des Duelist gehören unter anderem das Heavy Rifle, das sich durch eine hohe Stabilität auszeichnet, sowie das Revolver Rifle, das besonders präzise Schüsse ermöglicht.

Zusätzlich verfügt die Klasse über verschiedene Perks wie Stay on Target und Mobility, die sich mit der Fähigkeit Burst Configuration kombinieren lassen. Dadurch eignet sich der Duelist sowohl für bewegliche Gefechte als auch für kontrollierte Feuerstöße mit hohem Schadenspotenzial.

Der neue Showcase gibt damit einen weiteren Einblick in die unterschiedlichen Klassen und deren Spielstil, die Spielern in Aliens: Fireteam Elite 2 zur Verfügung stehen werden.