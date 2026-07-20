Aliens: Fireteam Elite 2: Explosive Feuerkraft gegen Xenomorphs – Neuer Trailer zeigt den Duelist

Aliens: Fireteam Elite 2 präsentiert im neuesten Trailer die spielbare Klasse Duelist. Der Fokus liegt auf einer Kombination aus hoher Präzision, Stabilität und explosiver Feuerkraft im Kampf gegen die Xenomorph-Horden.
Zum Arsenal des Duelist gehören unter anderem das Heavy Rifle, das sich durch eine hohe Stabilität auszeichnet, sowie das Revolver Rifle, das besonders präzise Schüsse ermöglicht.
Zusätzlich verfügt die Klasse über verschiedene Perks wie Stay on Target und Mobility, die sich mit der Fähigkeit Burst Configuration kombinieren lassen. Dadurch eignet sich der Duelist sowohl für bewegliche Gefechte als auch für kontrollierte Feuerstöße mit hohem Schadenspotenzial.
Der neue Showcase gibt damit einen weiteren Einblick in die unterschiedlichen Klassen und deren Spielstil, die Spielern in Aliens: Fireteam Elite 2 zur Verfügung stehen werden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht ausgezeichnet aus. Ein Alien Spiel geht immer👌🏻
Da freue ich mich drauf…
Das wird so was von Gespielt. Fand den Vorgänger auch super. Besonders mit der Erweiterung.
Aliens zu bekämpfen ist eine löbliche Sache. Die vermehren sich sonst wie Unkraut
Teil 1 war im Koop ganz nice. Wenn auch noch etwas clunky. Da hat das Studio noch viel Potenzial das alles aufs nächste Level zu bringen.
Bin schon gespannt drauf Teil 1 war schon unterhaltsam 👍🏻
Cool ich habe Bock auf das Spiel
Besser als der Vorgänger sollte es auf jeden Fall werden, wenn ich mir die bisherigen Videos ansehe.