Aliens: Fireteam Elite 2: Geschützturm, Drohne und Energiewaffen gegen die Xenomorphs

Aliens: Fireteam Elite 2 – Diese Klasse lässt Geschützturm und Drohne für sich kämpfen.

Technische Unterstützung gegen die Xenomorphs liefert in Aliens: Fireteam Elite 2 die Machinist-Klasse. In einem neuen Showcase werden die besonderen Fähigkeiten und Ausrüstungsmöglichkeiten der Klasse vorgestellt.

Der Machinist erhält Zugriff auf Energiewaffen und kann zusätzlich einen modifizierbaren Sentry Turret einsetzen. Damit lässt sich das eigene Team im Kampf durch zusätzliche Feuerkraft unterstützen.

Als weiteres Werkzeug steht eine Bodyguard Drone zur Verfügung. Geschützturm und Drohne sollen zusammen mit dem Waffenarsenal flexibel eingesetzt werden können, um die Gruppe in unterschiedlichen Kampfsituationen zu unterstützen.

Damit positioniert sich der Machinist als technisch ausgerichtete Klasse, deren Ausrüstung nicht nur auf die eigene Feuerkraft ausgelegt ist, sondern vor allem dem gesamten Team zusätzliche Unterstützung bieten soll.