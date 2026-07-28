Aliens: Fireteam Elite 2: Geschützturm, Drohne und Energiewaffen gegen die Xenomorphs

6 Autor: , in News / Aliens: Fireteam Elite 2
Übersicht
Image: Focus Entertainment / Aliens: Fireteam Elite 2

Aliens: Fireteam Elite 2 – Diese Klasse lässt Geschützturm und Drohne für sich kämpfen.

Technische Unterstützung gegen die Xenomorphs liefert in Aliens: Fireteam Elite 2 die Machinist-Klasse. In einem neuen Showcase werden die besonderen Fähigkeiten und Ausrüstungsmöglichkeiten der Klasse vorgestellt.

Der Machinist erhält Zugriff auf Energiewaffen und kann zusätzlich einen modifizierbaren Sentry Turret einsetzen. Damit lässt sich das eigene Team im Kampf durch zusätzliche Feuerkraft unterstützen.

Als weiteres Werkzeug steht eine Bodyguard Drone zur Verfügung. Geschützturm und Drohne sollen zusammen mit dem Waffenarsenal flexibel eingesetzt werden können, um die Gruppe in unterschiedlichen Kampfsituationen zu unterstützen.

Damit positioniert sich der Machinist als technisch ausgerichtete Klasse, deren Ausrüstung nicht nur auf die eigene Feuerkraft ausgelegt ist, sondern vor allem dem gesamten Team zusätzliche Unterstützung bieten soll.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Aliens: Fireteam Elite 2

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister
    XboxDynasty MVP Smaragd
    XboxDynasty MVP Smaragd
    642740 XP
    XboxDynasty MVP Smaragd 642740 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 7.260 XP bis XboxDynasty MVP Onyx
    28.07.2026 - 07:01 Uhr

    Die Klasse sieht echt gut aus, mit der würde ich auf jeden Fall direkt zocken wollen.

    0
  2. AppleRedX
    Battle Rifle Recruit
    Battle Rifle Recruit
    180335 XP
    Battle Rifle Recruit 180335 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.165 XP bis Battle Rifle Elite
    28.07.2026 - 07:25 Uhr

    Wird wieder im CoOp durchgesuchtet …

    0
  3. aleXdeluXe86
    Untouchable Star 1
    Untouchable Star 1
    80630 XP
    Untouchable Star 1 80630 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.870 XP bis Untouchable Star 2
    28.07.2026 - 08:39 Uhr

    Hab ich Bock drauf sehr cool

    0
  4. Knappe 04
    Immortal Bronze
    Immortal Bronze
    150840 XP
    Immortal Bronze 150840 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.660 XP bis Immortal Silber
    28.07.2026 - 08:53 Uhr

    Das könnte mir gefallen.

    0
  5. Baerenmaessig
    Rookie Level 3
    Rookie Level 3
    6100 XP
    Rookie Level 3 6100 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.400 XP bis Rookie Level 4
    28.07.2026 - 09:02 Uhr

    Wird gekauft, Teil 1 war schon gut…

    0
  6. Ralle89
    XboxDynasty Veteran Silber
    XboxDynasty Veteran Silber
    279720 XP
    XboxDynasty Veteran Silber 279720 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 20.280 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
    28.07.2026 - 18:06 Uhr

    das könnte meine Klasse sein 🤔

    0

Hinterlasse eine Antwort