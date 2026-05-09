Aliens: Fireteam Elite 2: Koop-Shooter kehrt mit neuen Xenomorphs zurück

Mit Aliens: Fireteam Elite 2 wurde der nächste Teil der Koop-Shooter-Reihe im Alien-Universum bereits offiziell angekündigt (wie wir berichtet haben) und bringt eine Reihe neuer Inhalte und spielerischer Erweiterungen mit sich.
Im Zentrum steht erneut der kooperative Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler, in dem Teams gemeinsam gegen die Bedrohung durch Xenomorphs antreten. Dabei liegt der Fokus weiterhin auf taktischem Vorgehen, Teamkoordination und intensiven Gefechten.
Neu eingeführt wird ein Horde-Modus, in dem Spieler sich immer stärker werdenden Wellen von Gegnern stellen müssen. Mit zunehmender Dauer steigen dabei auch die Belohnungen, was zusätzliche Anreize für längeres Überleben schafft.
Das Gegnerfeld wird durch neue Varianten der Xenomorphs erweitert, die für mehr Abwechslung und neue Herausforderungen im Kampf sorgen sollen.
Auch das Ausrüstungssystem wird ausgebaut. Neue Waffen, Gear-Optionen und Fähigkeiten sollen für mehr Individualisierung und taktische Vielfalt sorgen.
Zusätzlich werden die Klassen überarbeitet und erweitert. Besonders hervorgehoben wird eine neue Spezialisten-Klasse, die vollständig anpassbar ist und Fähigkeiten aus allen anderen Klassen kombinieren kann.
Aliens: Fireteam Elite 2 Inhalte und Features
- 4-Spieler-Koop-Squad-Gameplay
- Neuer Horde-Modus mit eskalierenden Gegnerwellen
- Neue Xenomorph-Varianten
- Erweiterte Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten
- Überarbeitete und neue Klassen
- Neue vollständig anpassbare Spezialisten-Klasse
- Klassenübergreifende Build-Kombinationen
Aliens: Fireteam Elite 2 setzt damit stärker auf Flexibilität im Build-System und eine breitere Auswahl an Spielstilen innerhalb des Koop-Gameplays.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Mein scheint die Schwächen von Teil 1 ausgebügeltzu haben. Bin zimmlich heiss auf das Game, noch geiler wär mal nen MP mit Alliens vs Mutants vs Marines nen PvP mit 3er Team Deathmatch etc.