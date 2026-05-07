Aliens: Fireteam Elite 2: Koop-Shooter mit Xenomorph-Horden offiziell enthüllt

Mit einem neuen IGN First Reveal Trailer wurde Aliens: Fireteam Elite 2 offiziell vorgestellt und gleichzeitig als Auftakt einer mehrteiligen Cover-Story rund um den kommenden Koop-Shooter von Cold Iron Studios und Daybreak Games gestartet.

Der Trailer markiert den Beginn einer umfassenden Enthüllungsphase, in der im Laufe des Monats Mai weitere exklusive Inhalte, Gameplay-Einblicke und neue Details veröffentlicht werden sollen. Bereits der erste Trailer liefert dabei den offiziellen Ankündigungsrahmen für das Projekt.

Aliens: Fireteam Elite 2 setzt erneut auf kooperative Third-Person-Action im bekannten Alien-Universum. Spieler stellen sich gemeinsam gegen die Bedrohung durch Xenomorphs und erleben intensive Gefechte in feindlichen Umgebungen, die stark auf Teamplay und taktisches Vorgehen ausgelegt sind.

Bestätigt wurde zudem der weltweite Release-Zeitraum: Aliens: Fireteam Elite 2 erscheint im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Damit ist der Nachfolger klar für alle aktuellen Plattformen angekündigt.

Entwickelt wird das Spiel erneut von Cold Iron Studios in Zusammenarbeit mit Daybreak Games, die bereits am ersten Teil der Reihe beteiligt waren. Mit dem Sequel soll die Koop-Erfahrung weiter ausgebaut und inhaltlich erweitert werden.