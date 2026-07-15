Aliens: Fireteam Elite 2: Marauder entfesselt Raketen und schwere Feuerkraft

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Image: Focus Entertainment

Cold Iron Studios hat einen neuen Trailer zu Aliens: Fireteam Elite 2 veröffentlicht.

Mit einem neuen Trailer rückt Aliens: Fireteam Elite 2 die spielbare Marauder-Klasse in den Mittelpunkt. Entwickler Cold Iron Studios gibt damit einen weiteren Einblick in die unterschiedlichen Rollen des Koop-Shooters.

Der Marauder ist auf maximale Feuerkraft ausgelegt und soll als Kraftverstärker des gesamten Fireteams fungieren. Zur Ausrüstung gehören unter anderem Titan-Raketen, eine schultermontierte Blast Cannon sowie ein umfangreiches Arsenal an schweren Waffen, mit denen selbst große Xenomorph-Gruppen effektiv bekämpft werden können.

Der neue Showcase-Trailer demonstriert die Fähigkeiten der Klasse im Einsatz und zeigt, wie der Marauder seine Teamkameraden mit schwerer Bewaffnung unterstützt und das Kampfgeschehen dominiert.

Mit den regelmäßig veröffentlichten Klassenvorstellungen gewährt Cold Iron Studios nach und nach weitere Einblicke in die spielbaren Spezialisten von Aliens: Fireteam Elite 2.

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4 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 105010 XP Hardcore User | 15.07.2026 - 15:57 Uhr

    Die Aliens werden durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Könnte ganz spaßig werden

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  4. Ralle89 196775 XP Grub Killer Master | 15.07.2026 - 19:12 Uhr

    Sieht gut aus 👍🏻 mir gefällt auch der Flammenwerfer besonders gut

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