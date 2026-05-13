Aliens: Fireteam Elite 2: Verzichtet auf Xbox PC und Play Anywhere

Aliens: Fireteam Elite 2 wird auf dem PC deutlich anders veröffentlicht als sein Vorgänger. Das Spiel verzichtet nicht nur auf Xbox Play Anywhere, sondern erscheint auch gar nicht im Xbox PC Store.

Laut einer offiziellen Stellungnahme über die PR-Agentur des Studios unterstützt das Spiel auf dem PC ausschließlich Steam und den Epic Games Store. Eine Veröffentlichung über den Xbox PC Store ist damit komplett ausgeschlossen.

Das ist besonders auffällig, da der erste Teil der Reihe noch als überraschender Erfolg auf Xbox PC galt und zudem Xbox Play Anywhere unterstützte. Spieler konnten das Spiel damals plattformübergreifend innerhalb des Xbox-Ökosystems nutzen.

Mit dem Nachfolger ändert sich diese Strategie nun grundlegend. Die Entscheidung, Xbox PC vollständig auszulassen, bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Play Anywhere-Unterstützung für die Reihe.

Offizielle Gründe für diesen Schritt wurden nicht detailliert genannt. Die Formulierung des Studios beschränkt sich darauf, dass man aktuell nur Steam und den Epic Games Store für PC unterstützt.

Die Entscheidung wirft Fragen auf, ob es sich dabei um einen Einzelfall handelt oder ob sich hier ein breiterer Trend im PC-Vertrieb andeutet. Gerade im Kontext der Xbox-PC-Strategie ist der Schritt bemerkenswert, da Microsoft zuletzt stark auf ein einheitlicheres Ökosystem zwischen Xbox-Konsole und PC gesetzt hat.

Für Spieler bedeutet die Änderung vor allem eine klare Trennung der Plattformen – ohne Cross-Buy und ohne Play Anywhere-Funktionalität.