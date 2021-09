Aliens: Fireteam Elite: Aliens: Fireteam Elite heizt Games-Charts ein

Die 1979 von HR Giger und Ridley Scott ins Leben gerufenen Aliens gehören zu den furchterregendsten Kreaturen, die jemals das Licht der Kinoleinwand erblickt haben. Mittlerweile umfasst das Franchise sechs Filme, zwei Crossover-Produktionen sowie unzählige Bücher, Comics und Videospiele, von denen der neueste Ableger, Aliens: Fireteam Elite, besonders gut ankommt.

Das actiongeladene Survival-Game erobert nicht nur Platz eins der offiziellen deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sondern sorgt auch auf Rang zwei der PS5- und PS4-Auswertung für Angst und Schrecken.

Insgesamt präsentieren sich die Hitlisten etwas weniger sportlich als in der Vorwoche. Sowohl Madden NFL 22 als auch We Are Football – Edition Bundesliga geben die Führung ab und werden von GTA V (PS4, Xbox One) bzw. Die Sims 4 (PC) beerbt.

Bei den PS5-Titeln bleibt Ghost of Tsushima – Director’s Cut am gefragtesten. Nintendo-Käufer favorisieren Mario Kart 8 Deluxe (Switch) und Pokémon Ultramond (3DS).