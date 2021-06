Aliens: Fireteam Elite: Cross-Gen-Multiplayer, Anpassungsmöglichkeiten und mehr

Mit Aliens: Fireteam Elite könnt ihr Cross-Gen-Multiplayer-Matches spielen und eure Matches vielfältig an eure Wünsche anpassen.

Cold Iron Studios hat bekannt gegeben, dass ihr in dem Third-Person-Suvival-Shooter Aliens: Fireteam Elite keine Cross-Platform-Multiplayer-Matches starten könnt. Allerdings wird es möglich sein, solche Matches Cross-Gen, also zwischen Xbox Series X/S und Xbox One zu erstellen. Nicht aber zwischen Xbox, PlayStation oder PC.

Um euch bei der Stange zu halten, hat das Entwicklerstudio einige Features eingebaut, die einen erneuten Durchgang spannend gestalten sollen.

Der Geschäftsführer des Teams, Craig Zinkievich, sagte hierzu: „Jede Mission hat verschiedene Wege, zufällige Missionsziele oder wechselnde Gegner-Aufkommen, um die Missionen frisch zu halten.“

Außerdem werdet ihr zahlreiche weitere Möglichkeiten haben, eure Partien interessant zu gestalten:

Fünf unterschiedliche Klassen-Kits (jede mit verschiedenen Perks und Fähigkeiten)

30 durchschlagskräftige Waffen

Fünf Schwierigkeitsgrade

Anpassungsmöglichkeiten für euer HUD

Challenge Cards (zahlreiche Missions-Mutatoren mit zusätzlichen Herausforderungen und Belohnungen)

Ein öffentliches Matchmaking soll euch außerdem dabei helfen, Mitspieler zu finden. Sollte in einer Partie jemand euer Team verlassen, so hat Craig Zinkievich folgende Information für euch:

„Es gibt keine eingebauten Strafen für das Verlassen einer Partie. Wenn ein Spieler von sich aus geht oder die Verbindung verliert, dann wird deren Platz von einem KI Team-Kammeraden übernommen, bis die Mission abgeschlossen ist.“

Aliens: Fireteam Elite erscheint am 24. August 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Hier könnt ihr das Spiel bereits vorbestellen: