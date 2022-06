Aliens: Fireteam Elite: Weitere Details zum Pathogen DLC und Cross-Play

Cold Iron Studios und 20th Century Games haben, wie wir bereits berichtet haben, die Pathogen Erweiterung für Aliens: Fireteam Elite angekündigt, welche am 30. August für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und auf Steam erscheinen soll. Nun wurden weitere Details bekannt gegeben.

Etwas Seltsames hat sich in der Wildnis von Planet LV-895 gebildet und nicht einmal die Xenomorph scheinen davor sicher zu sein. Die Crew der Endeavor muss in unbekanntes Land vordringen und einem neuen, schrecklichen Feind gegenübertreten, wenn sie herausfinden will, woher diese neue Bedrohung stammt.

Die Erweiterung fügt drei neue exklusive Story Missionen hinzu, in denen Spieler gegen nie zuvor gesehene Gegner antreten müssen. Zur Verfügung stehen dafür neue Werkzeuge und Cosmetics.

Die Pathogen Expansion bietet folgende Inhalte:

3 neue Missionen als Teil der Pathogen Kampagne

8 neue Waffen, 2 jeden Typs

1 neues Perk für jedes Klassen-Kit, welche die Hauptfähigkeit der Spieler ändert

26 neue Waffen-Attachments, welche die Werte und Spezialfähigkeiten beeinflussen

2 neue Outfits (Für allel 7 Klassen-Kits) und 6 Kopf-Accessories

21 neue Waffenfarben und 9 Decals zum Gestalten

10 neue Emotes um mit den Fireteams zu interagieren

Zusammen mit der Pathogen Expansion hat Cold Iron zudem Pläne für ein kostenloses Update für alle Besitzer von Aliens: Fireteam Elite verkündet. Ein neuer Hardcore Mode erscheint zeitgleich mit Pathogen. In diesem Modus werden die Marines vor eine besonders extreme Herausforderung gestellt, welche euch alles abverlangen wird.

Zusätzlich, als Teil des kommenden Juli Updates, erhält Aliens: Fireteam Elite Crossplay, was es Spielern auf der ganzen Welt, mit Squads von allen Plattformen gemeinsam zu spielen.

Die Pathogen Expansion wird zum Kauf auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam verfügbar sein.

Seht euch den neuen Aliens: Fireteam Elite – Pathogen Narrative Trailer an und ladet euch den neuen Pathogen DLC am 30. August herunter.